Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В среду, 16 июля, турецкий суд признал мэра Стамбула Экрема Имамоглу виновным в "угрозах" главному прокурору города и назначил ему наказание – один год и восемь месяцев заключения.

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В Турции осудили мэра Стамбула

Несмотря на приговор, Имамоглу пока остается в должности, поскольку решение не вступит в силу до завершения всех процедур обжалования. Обычно в Турции наказание до двух лет заменяют на штрафы, однако мэра ждет еще ряд судебных процессов, что потенциально могут привести к запрету заниматься политической деятельностью.

Экрем Имамоглу считается одним из главных оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который руководит страной уже более двух десятилетий. Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако существует вероятность, что их могут провести раньше.

Приговор Имамоглу уже спровоцировал самые масштабные антиправительственные протесты в стране за последние годы: каждую ночь возле мэрии Стамбула собираются тысячи людей, между протестующими и полицией неоднократно возникали столкновения.

Это дело – лишь одно из ряда обвинений против мэра Стамбула. В частности, в июне Имамоглу и его адвокаты бойкотировали судебное заседание, заявив, что изменение места проведения заседания было незаконным. Все это усиливает напряжение между властью и оппозицией накануне новой избирательной гонки.