Сообщает 24 Канал со ссылкой на Memurlar.Net.

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Что известно о следующем раунде переговоров с Россией

Глава МИД отметил, что ближайшим к достижению мира моментом между Украиной и Россией были переговоры в Стамбуле.

Фидан также добавил, что Россия согласилась на третий раунд переговоров с Украиной, однако Киев пока не предоставил окончательного ответа.

Кроме того, он рассказал о сдвигах в вопросе организации потенциальных переговоров с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В отличие от прошлого (саммита лидеров – 24 Канал), никто, включая господина Путина, не видит проблем во встрече со своими нынешними партнерами. Нет принципиальных препятствий для встречи господина Трампа, господина Путина, господина Зеленского и нашего президента", – рассказал Фидан.

Напомним, недавно Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он завершить войну в Украине. Это заявление прозвучало на фоне разговора американского лидера с Путиным.