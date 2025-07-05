Это заявление резко контрастирует с его предыдущими смелыми заявлениями о возможности закончить войну "за 24 часа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп сомневается в своей способности закончить войну в Украине

Трамп в начале недели поговорил по телефону сначала с Путиным, а затем с Зеленским. После этого Трамп еще более не уверен, что сможет завершить войну в Украине.

Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет,

– сказал Трамп отвечая на вопрос журналиста на борту Air Force One.

Это заявление резко контрастирует с риторикой его избирательной кампании, где он неоднократно утверждал, что легко и быстро положит конец российскому вторжению, хоть за "24 часа".

Позже в интервью журналу Time президент США назвал свои слова о "24 часах" просто "преувеличением", и что это было "сказано в шутку".