В частности, ракет для систем ПВО Patriot. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что означают действия Трампа в отношении Путина

Обозреватель Дэвид Блэр отмечает, что соответствующие действия американского лидера могут создать для Путина ощущение безнаказанности.

Он отмечает, что сразу после телефонного разговора Трампа с главой Кремля 3 июля Россия осуществила самую масштабную с начала войны воздушную атаку на Киев, применив 550 беспилотников и ракет. Именно поэтому можно считать, что Москва не ожидает решительных действий со стороны Вашингтона.

Путин убежден, что Трамп не заставит его заплатить за такие действия. Возможно, президент США напишет гневный пост в соцсетях, но глава Кремля убежден, что дальше этого дело не зайдет,

– говорит обозреватель.

Блэр также резко критикует решение Дональда Трампа приостановить поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 к системам Patriot, которые уже находились в Европе и направлялись в Киев.

По его мнению, этот шаг фактически оставил Киев без надлежащей защиты перед возможными новыми российскими ударами. Отказавшись поставлять Patriot, Трамп дал Путину "самый яркий зеленый свет, который только можно представить".

В материале издания также говорится, что с момента его возвращения в Белый дом, США не ввели новых санкций против России в отличие от Великобритании и Европейского Союза, которые неоднократно обновляли свои ограничения против Кремля.

Блэр считает, что таким образом Трамп позволяет имеющимся терять эффективность и дает Путину очередной сигнал, что тот может действовать как угодно.

Кроме этого, 28 мая Дональд Трамп пообещал "в течение двух недель выяснить", обманывает ли Путин Соединенные Штаты. Обозреватель отмечает, что с тех пор прошло уже пять недель, но единственным реальным действием со стороны американского лидера стало лишение Украины крайне необходимых средств противовоздушной обороны.

По его мнению, это лишь укрепило убеждение Путина, что Соединенные Штаты не прибегнут к новым санкциям, независимо от того, как в дальнейшем будет вести себя глава Кремля.

Журналист утверждает, что сейчас возможны два сценария. Согласно первому, Трамп попытается реализовать один из самых неудачных и неэффективных мирных планов в истории, суть которого заключается в том, чтобы просто попросить Путина остановиться, угрожая прекращением американской помощи Украине.

Тогда как по второму сценарию американский лидер будет считать, что единственный способ закончить войну заключается в разрешении России быстро разгромить и оккупировать Украину. В любом случае такие подходы только укрепят самоуверенность Путина.