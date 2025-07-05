Кроме этого, он заявил, что политика американского лидера в отношении России не является эффективной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дона Бейкона.

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Что сказал Бейкон о политике Трампа в отношении России

Республиканец считает, что Трампу пора изменить свою стратегию в отношении России.

Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города. Киев сегодня – пример этого,

– написал Бейкон 4 июля.

Он также добавил, что американские союзники должны "вооружить Украину до зубов" и отметил необходимость более жестких санкций. Кроме этого, Бейкон заявил, что российский диктатор Владимир Путин издевается не только над Трампом, но и над Америкой.

Стоит отметить, что ранее Трамп высказался о своем недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США заявил, что он "очень разочарован" им. А также отметил, что все указывает на нежелание главы Кремля останавливаться и завершать войну.