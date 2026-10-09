Геополітика Європа Ексочільника німецької розвідки підозрюють у передачі секретних даних китайському генералу
9 жовтня, 12:43
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Ексочільника німецької розвідки підозрюють у передачі секретних даних китайському генералу

Катерина Міленіна

Колишній очільник розвідки Німеччини Август Ганнінг міг передавати секретні документи генералу китайської армії. За даними слідства, експосадовець отримав майже дві тисячі внутрішніх файлів BND і роками перебував у тісному контакті з іноземною спецслужбою.

Про це повідомляє Der Spiegel.

У чому звинувачують ексочільника BND?

За даними слідства, з 2010 по 2012 рік Ганнінг отримав майже дві тисячі внутрішніх документів німецької розвідки через свого колишнього керівника апарату — 64-річного Манфреда Данкесрайтера. Частину з цих матеріалів ексочільник відомства міг використати для підготовки аналітичного матеріалу на користь офіцера іноземної розвідки.

Генеральна прокуратура Німеччини заявила, що Ганнінг протягом кількох років перебував у "тісному контакті" зі співробітником іноземної спецслужби та надавав йому конфіденційну політичну інформацію, що частково базувалася на матеріалах BND.

Затримання екскерівника німецької розвідки / Фото журнал SPIEGEL TV

Що відомо про китайського генерала?

Як з'ясували журналісти, цим контактом був Ван Цзяньчжен — генерал-майор китайської армії у відставці, який 23 роки працював військовим дипломатом у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Вперше його направили до Східного Берліна у 1987–1990 роках (наприкінці існування НДР), а після возз'єднання Німеччини він двічі повертався туди на службу — востаннє з 2009 по 2013 рік.

Зараз Вана вважають одним із найвпливовіших експертів Пекіна з питань Німеччини. Він працює в Китайському інституті міжнародних стратегічних досліджень — державному аналітичному центрі під егідою збройних сил КНР. Відомо, що Ганнінг зустрічався з ним на кількох конференціях, а також обидва входили до ради консультантів німецько-китайського "екопарку" в місті Ціндао.

Що загрожує фігурантам та як відреагував Азербайджан?

Цього тижня Генеральний прокурор Німеччини відкрив розслідування щодо Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та державній зраді. Його спільнику Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі держзради та пособництві у шпигунстві.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що секретні дані також міг отримувати представник Азербайджану, проте у Баку такі заяви офіційно спростували. Нагадаємо, раніше ми писали, що Ганнінга затримали у власному будинку. Цей гучний шпигунський скандал викрили випадково під час розслідування зовсім іншої справи про викрадення дітей.

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