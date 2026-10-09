Ексочільника німецької розвідки підозрюють у передачі секретних даних китайському генералу

Колишній очільник розвідки Німеччини Август Ганнінг міг передавати секретні документи генералу китайської армії. За даними слідства, експосадовець отримав майже дві тисячі внутрішніх файлів BND і роками перебував у тісному контакті з іноземною спецслужбою.

Про це повідомляє Der Spiegel.

У чому звинувачують ексочільника BND?

За даними слідства, з 2010 по 2012 рік Ганнінг отримав майже дві тисячі внутрішніх документів німецької розвідки через свого колишнього керівника апарату — 64-річного Манфреда Данкесрайтера. Частину з цих матеріалів ексочільник відомства міг використати для підготовки аналітичного матеріалу на користь офіцера іноземної розвідки.

Генеральна прокуратура Німеччини заявила, що Ганнінг протягом кількох років перебував у "тісному контакті" зі співробітником іноземної спецслужби та надавав йому конфіденційну політичну інформацію, що частково базувалася на матеріалах BND.

Затримання екскерівника німецької розвідки / Фото журнал SPIEGEL TV

Що відомо про китайського генерала?

Як з'ясували журналісти, цим контактом був Ван Цзяньчжен — генерал-майор китайської армії у відставці, який 23 роки працював військовим дипломатом у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Вперше його направили до Східного Берліна у 1987–1990 роках (наприкінці існування НДР), а після возз'єднання Німеччини він двічі повертався туди на службу — востаннє з 2009 по 2013 рік.

Зараз Вана вважають одним із найвпливовіших експертів Пекіна з питань Німеччини. Він працює в Китайському інституті міжнародних стратегічних досліджень — державному аналітичному центрі під егідою збройних сил КНР. Відомо, що Ганнінг зустрічався з ним на кількох конференціях, а також обидва входили до ради консультантів німецько-китайського "екопарку" в місті Ціндао.

Що загрожує фігурантам та як відреагував Азербайджан?

Цього тижня Генеральний прокурор Німеччини відкрив розслідування щодо Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та державній зраді. Його спільнику Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі держзради та пособництві у шпигунстві.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що секретні дані також міг отримувати представник Азербайджану, проте у Баку такі заяви офіційно спростували. Нагадаємо, раніше ми писали, що Ганнінга затримали у власному будинку. Цей гучний шпигунський скандал викрили випадково під час розслідування зовсім іншої справи про викрадення дітей.