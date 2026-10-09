Об этом сообщает Der Spiegel.

В чем обвиняют бывшего главу BND?

По данным следствия, с 2010 по 2012 год Ханнинг получил почти две тысячи внутренних документов немецкой разведки через своего бывшего руководителя аппарата – 64-летнего Манфреда Данкесрайтера. Часть этих материалов экс-глава ведомства мог использовать для подготовки аналитического материала в интересах офицера иностранной разведки.

Генеральная прокуратура Германии заявила, что Ханнинг в течение нескольких лет находился в "тесном контакте" с сотрудником иностранной спецслужбы и предоставлял ему конфиденциальную политическую информацию, частично основанную на материалах BND.

Задержание бывшего руководителя немецкой разведки / Фото: журнал SPIEGEL TV

Что известно о китайском генерале?

Как выяснили журналисты, этим контактом был Ван Цзяньчжэн – генерал-майор китайской армии в отставке, который 23 года работал военным дипломатом в Германии, Австрии и Швейцарии. Впервые его направили в Восточный Берлин в 1987–1990 годах (в конце существования ГДР), а после воссоединения Германии он дважды возвращался туда на службу – в последний раз с 2009 по 2013 год.

Сейчас Вана считают одним из самых влиятельных экспертов Пекина по вопросам Германии. Он работает в Китайском институте международных стратегических исследований – государственном аналитическом центре под эгидой вооруженных сил КНР. Известно, что Ханнинг встречался с ним на нескольких конференциях, а также оба входили в Раду консультантов немецко-китайского "экопарка" в городе Циндао.

Что грозит фигурантам и как отреагировал Азербайджан?

На этой неделе генеральный прокурор Германии возбудил расследование в отношении Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Его сообщнику Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже.

Ранее в СМИ появлялась информация, что секретные данные также мог получать представитель Азербайджана, однако в Баку такие заявления официально опровергли. Напомним, мы писали, что Ханнинга задержали в собственном доме. Этот громкий шпионский скандал разоблачили случайно в ходе расследования совершенно другого дела о похищении детей.