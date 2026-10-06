Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Что известно о шпионском скандале в Германии?

Ханнинга задержали утром 6 октября в его доме в Нордвальде недалеко от Мюнстера. Расследование в отношении бывшего главы разведки ведет генеральный прокурор Германии.

Правоохранители также арестовали бывшего руководителя офиса Ханнинга Манфреда Д., который работал в BND до весны 2025 года. Следствие считает, что он за деньги передавал секретные документы, причем в целом речь идет примерно о 2 тысячах материалов.

Среди переданной информации были брифинги по вопросам внешней политики и политики безопасности, которые обсуждались на регулярных совещаниях руководителей немецких спецслужб в канцелярии канцлера. Документы содержали, в частности, данные об иранской ядерной программе, российской армии и информацию, полученную от разведывательных служб стран-союзниц.

По данным следствия, Ханнинг мог по крайней мере один раз использовать полученные материалы для подготовки анализа безопасности для иностранной разведывательной службы. В то же время источники в немецких СМИ подчеркивают, что речь идет не о России.

Следователи также проверяют другой эпизод, в котором экс-глава BND якобы использовал информацию из внутренних документов при общении с иностранным агентом. В поле зрения правоохранительных органов Ханнинг попал после обысков в его доме и офисах в сентябре 2025 года.

Особое внимание следствие уделяет возможной утечке информации от иностранных спецслужб-союзниц Германии. В разведывательных кругах подобную утечку считают чрезвычайно серьезной, поскольку она может подорвать доверие партнеров к немецкой разведке.

Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 года до конца 2005-го, после чего стал государственным секретарем в Федеральном министерстве внутренних дел.

Одноконечно, Россия продолжает расширять гибридную войну против европейских стран и пытается ослабить НАТО изнутри. Политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко отметил, что Кремль использует для этого популистских политиков, шпионские сети и агентов под дипломатическим прикрытием.

По его словам, показательной является ситуация в Германии, где отдельные политические силы призывают прекратить поддержку Украины и возобновить работу "Северного потока". В то же время противодействие российской агентуре, в частности закрытие российского консульства в Бонне, является важным шагом для укрепления безопасности.

Эксперт считает, что одним из главных направлений для будущих провокаций России может стать Балтийский регион. Москва может попытаться создать там прецедент и проверить, как именно НАТО будет реагировать на действия России на море или вблизи границ стран Альянса.

В то же время провокация против Польши, по мнению Остапенко, менее вероятна из-за риска для России получить еще одно масштабное направление противостояния.