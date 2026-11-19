І Китай, і США, і Росія в тристоронніх переговорах на саміті АТЕС намагаються виторгувати для себе максимальні бонуси. Європа в цьому випадку може стати "розмінною монетою". Україні тут теж потрібно розраховувати виключно на себе.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, Сі Цзіньпін намагається продавати себе як глобального миротворця, виторговуючи для себе максимальні бонуси.

Чого добивається Китай?

Як наголосив Шлінчак, Китай розглядає війну в Україні як інструмент послаблення Заходу. Водночас Пекіну вкрай не подобається можливе бізнесове чи політичне зближення Вашингтона та Москви.

Окрім цього, експерт назвав колосальною ілюзією надії команди Дональда Трампа відірвати Росію від партнерства з Китаєм завдяки фінансовим домовленостям. Бізнесові угоди не здатні визначати перебіг глобальних геополітичних процесів такого масштабу.

Також тристоронні переговори фактично ігнорують інтереси Європи.

Європа виявляється у них дійсно "в меню" на столі, а не за столом переговорів. І ця тристороння зустріч показує, що всі троє гравців зараз дуже далекі від тієї реальності, яка відбувається у світі,

– наголосив Шлінчак.

Чого очікувати від переговорів США, Китаю та Росії: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, Україні також не потрібно повністю покладатися на зовнішніх перемовників. Головним аргументом в протистоянні з Росією наразі залишаються Сили оборони України та удари по російській інфраструктурі.

Раніше аналітики наголошували, що Москва намагається використати будь-які тристоронні формати заради створення ілюзії власного статусу, хоча насправді лише стрімко втрачає суб'єктність.