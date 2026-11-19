Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, Си Цзиньпин пытается позиционировать себя как глобального миротворца, выбивая для себя максимальные выгоды.

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Чего добивается Китай?

Как подчеркнул Шлинчак, Китай рассматривает войну в Украине как инструмент ослабления Запада. В то же время Пекину крайне не нравится возможное деловое или политическое сближение Вашингтона и Москвы.

Кроме того, эксперт назвал колоссальной иллюзией надежду команды Дональда Трампа оторвать Россию от партнерства с Китаем благодаря финансовым соглашениям. Деловые соглашения не способны определять ход глобальных геополитических процессов такого масштаба.

Кроме того, трехсторонние переговоры фактически игнорируют интересы Европы.

Европа оказывается в них действительно "в меню" на столе, а не за столом переговоров. И эта трехсторонняя встреча показывает, что все трое игроков сейчас очень далеки от той реальности, которая складывается в мире– подчеркнул Шлинчак.

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Кроме того, Украине также не следует полностью полагаться на внешних переговорщиков. Главным аргументом в противостоянии с Россией пока остаются Силы обороны Украины и удары по российской инфраструктуре.

Ранее аналитики отмечали, что Москва пытается использовать любые трехсторонние форматы для создания иллюзии собственного статуса, хотя на самом деле лишь стремительно теряет субъектность.