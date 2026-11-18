Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что означает запланированный на 19 ноября саммит в Китае с участием Путина, Си Цзиньпина и Трампа, почему российский лидер выглядит лишним в этой геополитической игре и как Кремль пытается использовать эту встречу.

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Россия хочет делить мир, но теряет влияние

По мнению Олещука, стремление Путина участвовать в определении новых сфер влияния не соответствует реальным возможностям России. Страна-агрессор постепенно теряет позиции, а ее достижения на международной арене все больше напоминают попытки скрыть собственные потери.

Путин выглядит лишним в этом треугольнике. Он хочет делить зоны влияния, но с каких позиций? Что он хочет делить, если Россия потеряла и продолжает терять влияние?– подчеркнул политолог.

По его словам, Москва фактически лишь фиксирует потери, в том числе и на украинском направлении. Российская армия увязла в боях за Донбасс, а у Кремля нет оснований представлять себя равноправным партнером Вашингтона и Пекина

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Это особенно заметно на фоне подготовки к трехстороннего саммита, который должен состояться 19 ноября в китайском Шэньчжене в рамках встречи АТЭС.

Кремль готовит информационную ловушку

Олещук обратил внимание, что Путину важен не только сам факт встречи, но и то, как ее представят после завершения. Россия пытается использовать трехсторонний формат, чтобы создать впечатление, будто ее диктатор обладает таким же политическим статусом, как Трамп и Си Цзиньпин. Но это заранее продуманная манипуляция, призванная убедить аудиторию, что судьбу Украины могут решать без ее участия.

После этого – я вам гарантирую – в СМИ появится масса публикаций типа "Си и Трамп подарили Путину Украину"– отметил Олещук.

У россиян уже подготовлена информационная кампания, заготовлены соответствующие инсайды, которые будут публиковаться в западных изданиях, предупредил эксперт. В то же время сам факт участия Путина в саммите не означает, что он обрел реальные рычаги влияния на решения двух других лидеров. Наоборот, Кремль может пытаться компенсировать собственную слабость громкой информационной картинкой.

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Почему Китаю не нужен сильный Путин?

Отдельно политолог обратил внимание на интересы Си Цзиньпина. По его мнению, Пекин не заинтересован в крахе российского режима, однако и усиление Москвы не соответствует китайским интересам.

Ослабление, но не крах. А кто еще так прекрасно будет продавать Россию Китаю, если не Путин?– пояснил эксперт.

Фактически Китай заинтересован в сохранении зависимой от него России. Путин остается удобным партнером, через которого Пекин может получать важные ресурсы и укреплять собственные позиции. Ослабленная же Москва имеет гораздо меньше возможностей диктовать условия своему восточному партнеру.

Олещук также обратил внимание, что Кремль, вероятно, хотел бы обеспечить преемственность власти по сценарию, приемлемому для Пекина. То есть будущий преемник Путина должен быть согласован с китайским руководством.

Саммит не означает, что судьба Украины уже решена

По словам Олещука, важно не путать символический эффект встречи с реальными политическими договоренностями. Россия пытается продемонстрировать, что остается большой державой, способной влиять на мировой порядок.

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Однако ее реальные возможности все больше зависят от Китая. Показательно, что Пекин не проявляет особого желания брать на себя роль участника переговоров о прекращении российско-украинской войны.

24 Канал уже рассказывал, почему Си не хочет обсуждать Украину. В то же время сам Кремль пытается придать предстоящему саммиту гораздо большее значение, чем он может иметь на самом деле.

Ранее мы объясняли, зачем Путину новая Ялта, а также рассказывали о различных целях участников предстоящих переговоров. По мнению Олещука, главная проблема Москвы заключается в том, что она хочет претендовать на роль мирового центра силы, хотя все больше превращается в младшего партнера Китая.