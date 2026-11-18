Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, що означає запланований 19 листопада саміт у Китаї за участю Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа, чому російський лідер виглядає зайвим у цій геополітичній грі та як Кремль намагається використати зустріч.

Adv

популярні відео

Росія хоче ділити світ, але втрачає вплив

На думку Олещука, прагнення Путіна брати участь у визначенні нових сфер впливу не відповідає реальним можливостям Росії. Країна-агресорка поступово втрачає позиції, а її здобутки на міжнародній арені дедалі більше нагадують спроби приховати власні втрати.

Путін виглядає зайвим у цьому трикутнику. Він хоче ділити зони впливу, але з яких позицій? Що він хоче ділити, якщо Росія втратила та продовжує втрачати вплив?– наголосив політолог.

За його словами, Москва фактично лише фіксує збитки, зокрема й на українському напрямку. Російська армія загрузла в боях за Донбас, а Кремль не має підстав представляти себе рівноправним партнером Вашингтона та Пекіна

Реклама

Це особливо помітно на тлі підготовки до тристороннього саміту, який має відбутися 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях зустрічі АТЕС.

Кремль готує інформаційну пастку

Олещук звернув увагу, що Путіну важливий не лише сам факт зустрічі, а й те, як її представлять після завершення. Росія намагається використати тристоронній формат, щоб створити враження, нібито її диктатор має такий самий політичний статус, як Трамп і Сі Цзіньпін. Але це заздалегідь продумана маніпуляція, яка має переконати аудиторію, що долю України можуть вирішувати без її участі.

Після цього – я вам гарантую – у ЗМІ буде купа публікацій типу "Сі і Трамп подарували Путіну Україну"– зауважив Олещук.

У росіян уже підготовлена інформаційна кампанія, заготовлені відповідні інсайди, які будуть публікуватися через західні видання, застеріг експерт. Водночас сам факт участі Путіна в саміті не означає, що він здобув реальні важелі впливу на рішення двох інших лідерів. Навпаки, Кремль може намагатися компенсувати власну слабкість гучною інформаційною картинкою.

Реклама

Чому Китаю не потрібен сильний Путін?

Окремо політолог звернув увагу на інтереси Сі Цзіньпіна. На його думку, Пекін не зацікавлений у краху російського режиму, однак і посилення Москви не відповідає китайським інтересам.

Ослаблення, але не крах. А хто ще так прекрасно буде продавати Росію Китаю, якщо не Путін?– пояснив експерт.

Фактично Китай зацікавлений у збереженні залежної від нього Росії. Путін залишається зручним партнером, через якого Пекін може отримувати важливі ресурси та посилювати власні позиції. Ослаблена ж Москва має набагато менше можливостей диктувати умови своєму східному партнеру.

Олещук також звернув увагу, що Кремль, імовірно, хотів би забезпечити наступність влади за сценарієм, прийнятним для Пекіна. Тобто майбутній спадкоємець Путіна має бути узгоджений із китайським керівництвом.

Саміт не означає, що долю України вже вирішено

За словами Олещука, важливо не плутати символічний ефект зустрічі з реальними політичними домовленостями. Росія намагається продемонструвати, що залишається великою державою, здатною впливати на світовий порядок.

Реклама

Проте її реальні можливості дедалі більше залежать від Китаю. Показово, що Пекін не демонструє особливого бажання брати на себе роль учасника переговорів щодо завершення російсько-української війни.

24 Канал уже розповідав, чому Сі не хоче обговорювати Україну. Водночас сам Кремль намагається надати майбутньому саміту набагато більшого значення, ніж він може мати насправді.

Раніше ми пояснювали, навіщо Путіну нова Ялта, а також розповідали про різні цілі учасників майбутніх переговорів. На думку Олещука, головна проблема Москви полягає в тому, що вона хоче претендувати на роль світового центру сили, хоча дедалі більше перетворюється на молодшого партнера Китаю.