Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина: эксперт объяснил, будет ли новая Ялта

Доктор философии в области политики Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, почему говорить о повторении Ялты преждевременно, какие цели преследуют Трамп, Цзиньпин и Путин и почему настоящее противостояние разворачивается между Вашингтоном и Пекином.

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Может ли встреча Трампа, Си и Путина стать новой Ялтой

Сравнение предстоящей встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина с Ялтинской конференцией 1945 года возникло не случайно. Тогда лидеры США, Великобритании и СССР обсуждали послевоенный мировой порядок, в частности судьбу Европы. Сейчас опасения связаны с тем, что три лидера могут попытаться договориться о сферах влияния без участия стран, которых такие решения будут непосредственно касаться.

Однако Андрей Городницкий призывает не преувеличивать возможности участников предстоящего саммита. По его мнению, нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что сложилась в конце Второй мировой войны.

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Пока что ситуация с ялтинским сговором не соответствует действительности. Они хотят разделить наши территории, они хотят тем или иным образом повлиять на это, но они же еще не победили нас. Никто нас не оккупировал, слава Богу. Поэтому и делить нечего,– отметил эксперт.

По его словам, у России нет достаточно мощной базы, чтобы самостоятельно навязать Украине непоправимые решения. Поэтому само участие Путина в переговорах с лидерами США и Китая еще не означает, что он имеет возможность определять будущее других государств.

Путин хочет вернуть себе статус большого игрока

По мнению Городницкого, для российского диктатора трехсторонний формат имеет прежде всего символическое значение. Путин стремится оказаться за одним столом с лидерами двух влиятельных государств и продемонстрировать, что Москва якобы остается одним из центров мировой политики.

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В то же время эксперт не считает Россию равноценной США и Китаю по потенциалу.

"Я бы не назвал Россию одной из больших стран. Территориально – да, экономически – нет, в военном плане тоже нет. Она проигрывает по всем параметрам", – отметил Городницкий.

Он считает, что Путин фактически имеет аванс международного признания, ведь его присутствие в таком формате создает впечатление равенства с Трампом и Си Цзиньпином. Однако реальное влияние России на мировую политику не соответствует образу, который пытается создать Кремль.

Это выглядит как встреча трех давних друзей, которые хотят получить какие-то преференции. Они будут выдвигать свои требования,– пояснил эксперт.

В то же время он не ожидает, что саммит станет площадкой для реального прекращения войны в Украине или Иране. Каждый из лидеров приедет со своими интересами, а достичь совместного решения по принципиальным вопросам будет непросто.

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Почему Китаю выгодно поддерживать контролируемое противостояние

Особое внимание Городницкий уделил позиции Си Цзиньпина. По его мнению, Пекину невыгодно окончательное урегулирование всех международных конфликтов, ведь нынешняя ситуация позволяет Китаю маневрировать между различными сторонами и укреплять собственные позиции.

В частности, это касается одновременно Украины, России и Тайваня. Китай пытается сохранять влияние на всех этих направлениях, не допуская окончательного разрешения противостояний на условиях, которые ему невыгодны.

Любой на месте Си Цзиньпина предпочел бы контролируемый уровень противостояния. Си Цзиньпину выгодно играть на все стороны. Он пока этим и занимается,– отметил Городницкий.

Эксперт подчеркнул, что Украина также зависит от китайских поставок отдельных компонентов, необходимых для различных отраслей, в частности оборонной. В то же время Пекин гораздо активнее сотрудничает с Россией.

"Без закупок определенной части компонентов в Китае Украине было бы очень сложно. Мы также неплохо сотрудничаем с Китаем во многих направлениях, в частности в военном. Они пытаются это тем или иным образом блокировать, но сотрудничают с другими чуть больше, чем нам хотелось бы", – пояснил он.

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По словам Городницкого, прекращение таких поставок могло бы больно ударить по украинской экономике, оборонной промышленности и ситуации на фронте. Поэтому украинское направление остается одним из рычагов влияния Пекина в отношениях с Западом.

Главное противостояние – между Трампом и Си Цзиньпином

По мнению эксперта, не стоит сосредотачивать все внимание исключительно на взаимоотношениях Трампа и Путина. Гораздо более важным для будущего мирового порядка может стать противостояние Соединенных Штатов и Китая.

Одним из главных вопросов для Си Цзиньпина остается Тайвань. Пекин стремится не допустить усиления американского присутствия на острове и в то же время внимательно следит за готовностью Вашингтона вмешиваться в военные конфликты.

После войны в Иране, по словам Городницкого, в США усилились дискуссии о боеспособности американской армии и готовности страны участвовать в новых боевых действиях. Это может быть выгодно Китаю, ведь ставит под сомнение, насколько решительно Вашингтон будет действовать в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.

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В то же время Си Цзиньпин не заинтересован в уступках в отношении ядерного вооружения. Трамп, со своей стороны, стремится поднять вопрос о сокращении ядерных арсеналов, однако убедить китайского лидера будет сложно.

"Си будет отказываться говорить о ядерном вооружении, а это едва ли не единственное, с чем едет к нему Трамп, чтобы продемонстрировать свою мощь. Но ему это вряд ли удастся, потому что ответ уже был получен до этого", – отметил Городницкий.

Он также предполагает, что Пекин будет пытаться препятствовать сближению США с Тайванем, а Трамп может столкнуться с дополнительным давлением внутри собственной страны, в частности со стороны Конгресса.

Могут ли договоренности трех лидеров навредить Украине

Говоря о возможных рисках для Киева, Городницкий назвал одним из самых болезненных сценариев прекращение поставок критически важных компонентов. Такой шаг со стороны Китая мог бы сказаться на многих украинских отраслях, в частности на военной промышленности.

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В то же время эксперт считает, что возможности Трампа оказывать давление на Украину и ее партнеров не безграничны. Ему все сложнее реализовывать пожелания Кремля, а сам Путин не располагает достаточными ресурсами, чтобы диктовать условия другим участникам международной политики.

Поэтому, несмотря на символическое значение встречи, Городницкий не видит оснований считать ее новой Ялтинской конференцией. По его мнению, основная интрига будет заключаться не в том, как Трамп и Путин будут договариваться об Украине, а в том, как далеко зайдет соперничество Вашингтона и Пекина.

Что известно о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Ранее стало известно, что трехсторонний саммит должен состояться 19 ноября в китайском Шэньчжене на полях встречи АТЭС. В Пекине подтвердили участие трех лидеров, однако подробную повестку дня не обнародовали.

Предпосылки этой встречи и различные интересы ее участников уже анализировали международные СМИ. В частности, Reuters оценило цели Трампа, Си и Путина и обратило внимание на то, что у каждого из них есть свои ожидания от переговоров.

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В то же время вопрос о возможной новой Ялте уже поднимали и другие аналитики. Политолог Владимир Фесенко объяснял, почему Кремль стремится повторить Ялту и зачем Путину нужна встреча с лидерами США и Китая.

Кроме того, ранее мы рассказывали, почему Си Цзиньпин не хочет обсуждать Украину в ходе трехстороннего саммита. Позиция китайского лидера свидетельствует о том, что Пекин не спешит брать на себя роль посредника в завершении российско-украинской войны.