Дональд Трамп продолжает искать пути достижения договоренности с Россией, предлагая ослабление санкций и экономические уступки, однако Кремль не демонстрирует готовности прекратить войну. В то же время Украина сталкивается с задержками поставок ракет для Patriot, проблемами со Starlink и вопросами своевременного получения предупреждений о российских баллистических ударах.

Политолог Владимир Фесенко в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, какие интересы могут стоять за противоречивыми решениями американского президента и почему уступки не приближают мир. Он также оценил риски новых ограничений военной поддержки Украины, влияние протестов в США и намерения Путина договориться с Трампом и Си Цзиньпином о новом распределении сфер влияния.

Энергетические уступки России

Трамп обвиняет Зеленского в нежелании завершить войну. В то же время США ослабляют санкции против России, задерживают военную помощь Украине и требуют прекратить удары по НПЗ. Все это связано с приближением американских выборов?

Если посмотреть на все эти решения в совокупности, действительно создается впечатление, что Трамп стал на сторону России и пытается заставить Украину прекратить войну на российских условиях. Но я придерживаюсь несколько иной точки зрения. В каждом из этих случаев есть своя логика, и не все можно объяснить одним мотивом.

Прежде всего нужно понимать, что Путин сейчас не собирается прекращать войну против Украины. Он считает, что может ее выиграть, и продолжает усиливать удары. В ближайшие месяцы, на мой взгляд, он не будет вести реальные переговоры даже о прекращении войны на своих условиях.

Одна из причин заключается в том, что Трамп готов договариваться с ним без предварительного прекращения боевых действий. Путин видит эту готовность и воспринимает ее как дополнительную возможность продолжать войну.

Но не все проблемы с американской помощью связаны с желанием оказать давление на Украину. Например, ситуация с ракетами для Patriot в значительной степени объясняется их дефицитом.

Американцы производят примерно 60 ракет-перехватчиков в месяц, возможно, сейчас чуть больше. Для Украины такого количества при определенных обстоятельствах может не хватить даже на неделю. Это показывает, насколько большой спрос на эти ракеты.

Большую часть произведенного США оставляют себе или направляют на Ближний Восток. Там продолжаются боевые действия между хуситами и Саудовской Аравией, сохраняется риск нового обострения между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем. Поэтому Украине в лучшем случае достается лишь несколько ракет.

Есть еще проблема с Грецией, которая располагает определенными запасами старых ракет для Patriot, но пока не соглашается их продать. Поэтому с поставками ракет ситуация значительно сложнее, чем просто политическое решение Трампа.

Другая история с российским дизельным топливом, нефтью и теневым танкерным флотом. Здесь уже пересекаются американские экономические интересы, предвыборная кампания и попытки договориться с Россией.

Трампу сейчас очень важно снизить цены на нефть и нефтепродукты. По крайней мере до 3 ноября это напрямую влияет на его политические интересы и положение республиканцев перед выборами в Конгресс.

Он надеется, что даже кратковременное снижение цен на дизельное топливо, хотя бы на несколько дней, можно будет преподнести американским избирателям как успех. Однако дело не ограничивается только выборами.

Трамп хочет влиять на глобальный нефтяной рынок. Для американской экономики важно стабилизировать цены на энергоносители и сдержать инфляцию. И здесь он мыслит прежде всего как бизнесмен.

Его расчет заключается в том, что ослабление санкций против России позволит увеличить поставки российской нефти на мировой рынок. Если предложение вырастет, цены могут снизиться. По крайней мере, такую логику, на мой взгляд, используют в Белом доме.

К тому же это связано с ситуацией вокруг Ирана. Война и нестабильность в Персидском заливе создают серьезные проблемы для нефтяного рынка. Если США будут продолжать нефтяную блокаду Ирана, Тегеран может ответить ограничениями, которые скажутся на экспорте и других государств региона.

Тогда возникает вопрос: откуда брать нефть? Трамп считает, что часть дефицита можно компенсировать российскими поставками.

Аналогичная логика применима и к теневому танкерному флоту. Сейчас не хватает танкеров, а стоимость их фрахта существенно выросла. Поэтому в американской администрации, вероятно, рассчитывают, что ослабление санкций увеличит количество доступных судов и поможет снизить транспортные расходы.

Но есть еще одна важная история, связанная с энергетическим соглашением, которое продвигает Стив Виткофф и поддерживает Трамп. Насколько я знаю из сообщений американских журналистов, именно Виткофф предложил сделать возвращение России на европейский энергетический рынок частью возможного мирного соглашения.

Здесь нужно учитывать ситуацию в самой Европе. Европейские страны почти перестали покупать российский трубопроводный газ, но продолжают импортировать сжиженный газ, в частности через международные компании с российским капиталом.

В этом году такие закупки, по имеющейся у меня информации, даже выросли по сравнению с прошлым годом. Европейцы хотели бы полностью отказаться от российских энергоносителей, но возникает проблема их замены.

Зависимость от американского газа увеличилась, однако его не хватает для покрытия всех потребностей. Поставки из Катара из-за ситуации в Персидском заливе также существенно ограничены.

Поэтому экономические интересы отдельных государств порой преобладают даже над соображениями безопасности и политическими соображениями. Европа продолжает помогать Украине деньгами и оружием, но в то же время закупает российский газ, потому что он нужен зимой.

Подобный парадокс наблюдается и у нас. Украина в основном получает американский газ, но часть дизельного топлива, которое мы закупаем в Европе или Турции, может быть российского происхождения.

Что касается плана Виткоффа, то его идея заключается в объединении экономических и политических интересов. Возвращение России на европейский энергетический рынок и возможное возвращение части замороженных российских активов рассматриваются как своеобразные бонусы для Путина в обмен на прекращение войны.

Но здесь есть фундаментальная проблема. Россия сейчас хочет не прекратить войну, а выиграть ее. К тому же в Кремле видят готовность США идти на уступки. Зачем тогда Путину соглашаться на какие-то компромиссы?

На мой взгляд, главная ошибка Трампа и Виткоффа заключается в выбранной стратегии. Односторонние уступки не приближают окончание войны, а наоборот, стимулируют Путина продолжать боевые действия и требовать новых уступок от Украины и Европы.

Но для Трампа важно не только прекращение войны. Он обещал добиться мира и хочет представить это как свое собственное достижение. В то же время я вижу еще один мотив: желание извлекать экономическую выгоду из соглашений, в которых он выступает посредником.

Такую логику можно проследить не только в отношении Украины, но и в подходах к Палестине, Ирану, Азербайджану и Армении. Трамп пытается совместить миротворческие инициативы с экономическими проектами.

В случае с российским газом речь может идти о создании определенного консорциума с участием американцев. Когда-то, лет 20 назад, уже обсуждалась идея газотранспортного консорциума. Тогда ее критиковали, но теперь подобная модель может вернуться в ином виде.

Американские компании, согласно такому замыслу, могли бы получить контроль над частью газотранспортной инфраструктуры в Европе и экспортом российского газа. Они выступали бы в качестве операторов или посредников и получали бы часть прибыли.

То есть газ оставался бы российским, а формально продавали бы его американцы. Часть полученных средств якобы могли бы направлять на восстановление Украины, а также России.

У меня много вопросов к реалистичности такого плана. Но, насколько я понимаю, американская сторона действительно пытается продвигать подобные идеи.

Главное препятствие заключается даже не в экономических механизмах. Я абсолютно скептически оцениваю возможность заключения мирного соглашения в ближайшее время, потому что Россия не демонстрирует готовности прекратить войну даже на условиях, которые ей сейчас предлагают американцы.

Давление через Starlink и разведданные

Зеленский заявил, что США задерживают уже оплаченные ракеты для Patriot. Это просто дефицит или тоже способ давления на Украину?

Проблема в том, что ракеты сейчас задерживают не только для Украины. Американцы большую часть того, что производят, оставляют себе или направляют на Ближний Восток. Все остальные получают ракеты уже по остаточному принципу, и мы тоже.

Я не исключаю, что здесь может быть определенный политический мотив. Но сейчас я не считаю поставки Patriot главным инструментом давления на Украину.

Конечно, каждая ракета-перехватчик для нас важна. Однако несколько ракет в месяц не могут кардинально изменить ситуацию с противовоздушной обороной.

Гораздо важнее было бы договориться с Грецией. По моим оценкам, там потенциально может быть до 200 ракет, о передаче которых можно вести переговоры. Даже если бы нам удалось получить 100, это уже была бы существенная помощь.

Пока договориться не получается. И это остается отдельной проблемой.

А вот более актуальное давление со стороны американской администрации я вижу через Starlink, а также, вероятно, через ограничение спутниковой разведывательной информации.

Не исключаю, что "Пэтриот" также могут использовать в качестве дополнительного рычага. Однако в этом случае, скорее всего, основную роль играет желание США накопить ракеты для собственных нужд и возможного нового обострения на Ближнем Востоке.

После новых ударов по Киеву вновь возникли вопросы к американской системе раннего предупреждения. Могут ли повторные сбои Starlink и задержки разведданных быть преднамеренными?

Технические сбои, безусловно, могут случаться. Но когда все эти проблемы возникают практически одновременно, это уже выглядит подозрительно.

Наблюдаются ограничения скорости и перебои в работе Starshield, военной версии Starlink. Причем они повторяются уже как минимум неделю. Параллельно возникают проблемы с передачей информации о российских ракетных атаках.

Поэтому я не исключаю, что это не случайное совпадение, а инструменты точечного давления на Украину.

В то же время есть интересная деталь. Американцы не отключают полностью ни Starlink, ни передачу спутниковой информации. Ограничения, насколько можно судить, носят выборочный характер.

Кроме того, официально американская сторона отрицает, что намеренно создает такие проблемы. Это важно, потому что открытое признание ограничений вызвало бы новую волну критики в адрес Трампа.

Накануне выборов в Конгресс администрация не заинтересована в дополнительных скандалах, которые могут навредить республиканцам. Но не стоит преувеличивать значение Украины для американских выборов.

У нас часто считают, что война в Украине является одним из главных факторов американской политики. На самом деле для большинства избирателей важнее внутренние проблемы: цены на дизельное топливо, инфляция и общая экономическая ситуация.

Трамп уже пытается использовать украинскую тему в своей предвыборной риторике. Самые радикальные его сторонники в течение как минимум недели обвиняют Украину в том, что она якобы специально наносит удары по российским НПЗ, чтобы помочь демократам победить на выборах.

Это уже элемент предвыборной технологии. Поэтому я предполагаю, что частичные ограничения на поставки военных технологий могут быть связаны и с политическими расчетами Белого дома.

Но именно здесь у Украины есть возможность влиять на ситуацию. Необходима более активная работа с американским общественным мнением, причем не только с помощью аргументов о выгоде таких ограничений для Путина.

Гораздо важнее объяснять гуманитарные последствия. Например, ограничение скорости Starshield затрудняет работу украинских дронов-перехватчиков, в частности против скоростных реактивных беспилотников.

Если перехват не происходит вовремя, российские дроны могут достигать целей, а это означает больший риск гибели мирных жителей.

То же самое касается предупреждений о баллистических атаках. Когда информация о запуске поступает с опозданием, люди могут не успеть добраться до укрытия. Поэтому последствия таких ограничений измеряются не только военными возможностями, но и человеческими жизнями.

Я думаю, что в США нужно делать акцент именно на этом. Не просто говорить, что такие действия помогают Путину, ведь на Трампа этот аргумент, похоже, не влияет.

Зато вопрос человеческой жизни связан с моральными и религиозными ценностями, которые важны для многих американцев. Об этом должны говорить журналисты, блогеры, представители протестантских общин и украинская диаспора.

Наша диаспора, к сожалению, сейчас недостаточно активно работает в этом направлении. Возможно, отчасти это связано с тем, что среди ее представителей есть сторонники Трампа. Но необходимо использовать все доступные каналы, чтобы объяснять гуманитарные последствия возможных ограничений.

Что касается спутниковой информации, ситуация не совсем однозначна. Представитель Воздушных сил Украины сообщил, что во время первой волны одной из атак предупреждения от партнеров не было, а во время второй оно уже поступило.

Кроме того, я читал сообщение со ссылкой на американские источники о том, что США заранее предупредили Украину о возможной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами в течение следующих 48 часов.

Но здесь есть принципиальная разница между общим предупреждением об угрозе и оперативной информацией о конкретном запуске баллистической ракеты. Для Украины решающее значение имеет именно второй тип сообщений.

Есть еще одна проблема, которую нужно учитывать. Часть баллистических ракет Россия запускает из соседних с Украиной областей, в частности Брянской и Курской.

В таких случаях время подлета может составлять всего две, три или пять минут. Даже если информация поступает своевременно, сигнал воздушной тревоги иногда раздается почти одновременно с ударом. Такие случаи были еще летом, поэтому не каждую задержку можно автоматически объяснять действиями американской администрации.

И все же я склоняюсь к мнению, что определенное точечное давление со стороны администрации Трампа существует. Именно поэтому, учитывая предвыборную ситуацию в США, эту проблему нужно максимально широко освещать.

Важно, чтобы американское общество, особенно религиозные общины и избиратели, для которых защита человеческой жизни является принципиальным вопросом, требовали объяснений от Белого дома.

Тогда администрации Трампа придется не просто отрицать наличие ограничений, а реагировать на их последствия и, возможно, отказываться от такой практики.

Протесты No Kings и выборы в США

17 октября в США прошли масштабные протесты No Kings против Трампа. Могут ли они повлиять на промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября?

Это уже не первая подобная акция. В Соединенных Штатах постепенно сформировалось общественное движение, которое регулярно организует протесты против Трампа. Поэтому нынешние демонстрации нельзя рассматривать как разовый всплеск недовольства.

Сейчас они напрямую связаны с приближением выборов. Я думаю, что Демократическая партия может использовать это протестное движение для мобилизации своих сторонников.

Но речь идет не только о людях, которые традиционно голосуют за демократов. Есть много американцев без устойчивых партийных предпочтений, которые раньше могли поддерживать разных кандидатов или вообще не участвовать в голосовании.

Сейчас часть этих людей недовольна политикой Трампа, поэтому демократы будут пытаться привлечь их на свою сторону.

Главным фактором недовольства остается сам президент и его решения. Прежде всего это экономические проблемы: рекордно высокие цены на дизельное топливо, инфляция и другие трудности, которые напрямую влияют на повседневную жизнь американцев.

К этому добавляются международные проблемы. Война с Ираном не закончилась, а внешняя политика Трампа ухудшает отношения США с другими государствами и подрывает доверие союзников.

Конечно, международная репутация Соединенных Штатов не является главной темой для всех американских избирателей. Но для части общества, в частности среднего класса, статус страны в мире и ее авторитет также имеют значение.

Отдельную роль могут сыграть национальные диаспоры. Среди их представителей тоже немало людей, недовольных Трампом, и это еще одна причина активнее работать с такими общинами.

Поэтому акции No Kings могут стать одним из факторов, которые будут влиять на ход предвыборной кампании. Сами по себе они вряд ли определят общий результат голосования, но в отдельных штатах способны помочь мобилизовать избирателей и повлиять на итоги конкурентной гонки.

Путин стремится к новой "Ялте"

Путин хочет встретиться с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае без участия Украины и Европы. Может ли такая встреча превратиться в новое разделение мира?

На самом деле эта идея не нова. В России уже почти полтора месяца открыто обсуждают возможность такой встречи, и именно Кремль заинтересован в ее организации.

Первые сообщения, насколько я помню, появились еще в августе, а в сентябре соответствующую информацию подтверждали различные источники. Российская сторона хотела бы провести трехсторонние переговоры в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

В то же время Владимир Зеленский предлагает другой формат: встречу лидеров Украины, России и США в рамках саммита "Большой двадцатки", который, по его планам, должен состояться в декабре в Соединенных Штатах. Но я сомневаюсь, что Путин поедет на такое мероприятие в Америку. А вот в Китай он собирается.

Существует мнение, что главная цель возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина заключается в достижении договоренностей по Украине. Безусловно, война может быть одной из тем, но я не считаю ее главной.

Для Путина гораздо важнее символическое значение такого формата. Он давно мечтает о своеобразной новой Ялте, когда лидеры трех влиятельных государств встречаются и договариваются о распределении сфер влияния в мире.

Эта идея преследует его уже более десяти лет. Он фактически хочет повторить исторический образ Ялтинской конференции, на которой встречались Сталин, Черчилль и Рузвельт.

Путин хочет выглядеть одним из лидеров, определяющих будущее мирового порядка. Для него это вопрос международного статуса России и личного политического престижа.

Но проблема заключается в том, что Си Цзиньпин не испытывает большого интереса к такому формату. Почему ему делиться влиянием с Путиным, если он может напрямую договариваться с Трампом?

Китай и США рассматривают себя как две наиболее влиятельные державы мира, способные решать важнейшие международные вопросы между собой. В такой конфигурации третий участник им не обязательно нужен.

Американцы также пока не демонстрируют особого желания проводить трехстороннюю встречу. Ведь Китай и Россия поддерживают партнерские отношения, поэтому Трамп рисковал бы оказаться за столом переговоров против двух лидеров, которые могут согласовывать свои позиции.

Ему тактически выгоднее вести отдельные переговоры с Си Цзиньпином и отдельные – с Путиным.

К тому же на возможной встрече обсуждали бы не только Украину. Есть вопросы Тайваня, распределения сфер влияния в различных регионах и других стратегических противоречий между тремя государствами.

Даже если эти переговоры состоятся, договориться будет чрезвычайно сложно. Интересы США, Китая и России далеко не всегда совпадают, а распределять влияние между несколькими большими державами никогда не было просто.

Опыт самой Ялтинской конференции также показателен. Ее участники смогли достичь договоренностей, но уже примерно через год началась холодная война, а бывшие союзники фактически стали противниками.

Поэтому даже формальная договоренность трех лидеров вовсе не гарантирует длительного сотрудничества между ними.

Для Украины, конечно, риски есть. Путин хотел бы использовать такую встречу, чтобы склонить Трампа и Си Цзиньпина к поддержке завершения войны на российских условиях.

Но не стоит думать, что он сейчас стремится лишь к какому-то мирному соглашению, которое позволит ему получить отдельные украинские территории. Путин, на мой взгляд, хочет полной победы над Украиной.

Он рассчитывает, что сможет сломить украинское сопротивление этой зимой, в частности благодаря уступкам американской администрации. Поэтому не исключаю, что его требования будут значительно шире, чем просто согласование уже обнародованных мирных предложений.

В то же время любые договоренности об Украине и европейской безопасности невозможно реализовать без согласия самой Украины и европейских государств. Это принципиальный момент, о котором не стоит забывать.

Поэтому нам вместе с европейскими партнерами нужно заранее согласовывать общую позицию. Причем не один универсальный вариант, а несколько сценариев действий.

Условно говоря, должны быть план А, план Б и план С.

Первый сценарий нужен на случай, если Путин, Трамп и Си Цзиньпин все-таки договорятся об определенных решениях. Нужно уже сейчас понимать, какой будет наша совместная реакция с Европой и какие шаги можно будет предложить в ответ.

Другой вариант нужен на случай, если трехсторонней договоренности не будет, но американская администрация продолжит продвигать план Виткоффа, в частности его энергетическую составляющую.

Отдельно необходимо определить позицию в отношении Китая и возможных форматов дальнейших мирных переговоров. Если переговорный процесс вообще остановится, нужно иметь ответ, как его возобновить, через какие международные площадки и на каких условиях.

Поэтому риски новой встречи трех лидеров я не считаю фатальными. Они существуют, но пока остаются относительными, и к ним можно подготовиться.

Главное, чтобы Украина и Европа не ждали пассивно, пока американцы снова предложат очередной мирный план. Нужно самим выдвигать инициативы, согласовывать собственные предложения и активно влиять на позицию Соединенных Штатов.

Фесенко об уступках Трампа России: смотрите видео