В Пекине подтвердили дату и место встречи Си, Трампа и Путина

16 ноября МИД Китая опубликовал на официальном сайте сообщение о предстоящей встрече трех президентов.

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Когда и где состоится встреча Си, Трампа и Путина?

В МИД кратко отметили, что 19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

В то же время в китайском ведомстве не уточняли, какие именно темы и вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.

Ранее дату и место саммита подтвердили в Кремле.

В свою очередь Дональд Трамп заявлял, что хочет встретиться с Си и Путиным в Китае, чтобы обсудить войну в Иране и вопросы денуклеаризации. Также он не исключал, что одной из тем саммита может стать война в Украине.

В то же время, по словам президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Си Цзиньпин не намерен обсуждать российско-украинскую войну с лидерами России и США. По его мнению, этот вопрос должны решать европейцы.

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Позже в комментарии для Reuters в Белом доме также заверили, что об Украине на трехстороннем саммите говорить не будут. Мол, Китай пока не вовлечен в переговоры по поводу войны России против Украины, поэтому эту тему на встрече поднимать не планируют.