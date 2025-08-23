Дружина Ердогана звернулася до першої леді США із закликом проявити до дітей Гази таку ж чуйність, як і до українських. Вона надіслала Меланії Трамп відповідний лист.

Перша леді Туреччини закликала Меланію Трамп надіслати листа прем'єру Ізраїлю Нетаньягу "з рішучим закликом припинити гуманітарну кризу в Газі". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Anadolu Ajansı.

Що написала Еміне Ердоган у листі до Меланії Трамп?

Еміне Ердоган зазначила у листі, що навіть через 6 років після їхньої зустрічі в Білому домі, вона пам'ятає про "щиру розмову та гостинність" Меланії Трамп.

Вона помітила, що перша леді США чутлива до нинішніх глобальних питань, нагадуючи про лист Меланії Трамп до російського диктатора Путіна.

Чутливість, яку ви виявили до дітей-сиріт в Україні, – це ініціатива, яка вселяє надію в серця,

– написала дружина Ердогана.

Вона додала, що лист Меланії Трамп відображає спільні почуття людства і що вона цінує цю цінну позицію. Після цього дружина Ердогана закликала звернути увагу й на дітей із Сектору Гази.

Як ви також зазначили у своєму листі, право дітей зростати в люблячому та безпечному середовищі є універсальним та незаперечним правом. І це право не є привілеєм жодної географії, раси, етнічної ідентичності, релігійної групи чи ідеології. Тому підтримка пригноблених, позбавлених цього права, є перш за все виконанням великої відповідальності перед людською родиною… Ваше прохання повернути радісні усмішки українських дітей, "приречених на беззвучний сміх", має дуже велике значення,

– написала Еміне Ердоган.

Вона висловила надію, що Меланія Трамп проявить таку саму чуйність до загиблих під час війни в Секторі Гази дітей, як і до 648 українських.

Вона зазначала, що за 2 роки там було по-звірячому вбито 62 000 мирних жителів, 18 000 з яких – діти. За її словами, у Газі кожні 45 хвилин гине одна дитина.

Фраза "невідоме немовля", написана на саванах тисяч дітей Гази, у яких нікого не залишилося, чиї імена навіть неможливо визначити, завдає непоправних ран нашій совісті… Вже надто пізно для 18 885 немовлят і дітей Гази, яких ми втратили, таких як 6-річна Хінд Реджеп, яку вбили 335 кулями... Але у нас ще є шанс для понад 1 мільйона дітей Гази, які вижили. Їхній час настав,

– йдеться у листі до Меланії Трамп.

