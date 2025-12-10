У Путіна відкинули енергетичне перемир'я з Україною
- Росія відкинула пропозицію Зеленського про енергетичне перемир'я, заявивши, що "працює над миром, а не перемир'ям".
- Пєсков зазначив, що Кремль "стежитиме за розвитком ситуації в Україні" після заяв Зеленського про вибори, а коментарі Трампа щодо України назвав "співзвучними з російською позицією".
У Москві заявили, що працюють над "миром, а не перемир'ям". Таким чином енергетичне перемир'я, яке запропонував Володимир Зеленський, було відкинуто.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, якого цитує російське пропагандистське видання "РІА Новини".
Цікаво Путін розігрує виставу, – в "Ахіллесі" розповіли, як балачки про мир впливають на наші війська
Що відповів Пєсков стосовно енергетичного перемир'я?
Дмитро Пєсков, у зв'язку із заявою Зеленського про готовність до енергетичного перемир'я, прямо відкинув цю пропозицію.
Росія працює над миром, а не перемир'ям,
– заявив прессекретар Путіна.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також заявив, що Кремль "уважно стежитиме за розвитком ситуації" в Україні після заяв Зеленського про готовність провести президентські вибори в Україні.
Водночас, за його словами, коментарі Трампа щодо членства України в НАТО, територій, втрат земель Києвом, є "дуже співзвучними з Росією".
Що говорив Зеленський про енергетичне перемир'я?
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я. Тож тепер залишилося, щоб його підтримала Росія.
Водночас президент зазначив, що наразі немає переговорів між Україною та Росією. За словами українського лідера, Кремль не виявляє зацікавленості у мирному процесі.
Окрім того, Зеленський сказав, що замість кроків назустріч Росія щодня масовано обстрілює енергетичні об'єкти, чим залишає без світла цілі регіони. Такі дії свідчать про відсутність у Москви реального інтересу до перемовин та завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.