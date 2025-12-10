Укр Рус
Геополітика Росія У Путіна відкинули енергетичне перемир'я з Україною
10 грудня, 12:04
У Путіна відкинули енергетичне перемир'я з Україною

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Росія відкинула пропозицію Зеленського про енергетичне перемир'я, заявивши, що "працює над миром, а не перемир'ям".
  • Пєсков зазначив, що Кремль "стежитиме за розвитком ситуації в Україні" після заяв Зеленського про вибори, а коментарі Трампа щодо України назвав "співзвучними з російською позицією".

У Москві заявили, що працюють над "миром, а не перемир'ям". Таким чином енергетичне перемир'я, яке запропонував Володимир Зеленський, було відкинуто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, якого цитує російське пропагандистське видання "РІА Новини".

Що відповів Пєсков стосовно енергетичного перемир'я?

Дмитро Пєсков, у зв'язку із заявою Зеленського про готовність до енергетичного перемир'я, прямо відкинув цю пропозицію.

Росія працює над миром, а не перемир'ям, 
– заявив прессекретар Путіна.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також заявив, що Кремль "уважно стежитиме за розвитком ситуації" в Україні після заяв Зеленського про готовність провести президентські вибори в Україні.

Водночас, за його словами, коментарі Трампа щодо членства України в НАТО, територій, втрат земель Києвом, є "дуже співзвучними з Росією".

Що говорив Зеленський про енергетичне перемир'я?

  • Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я. Тож тепер залишилося, щоб його підтримала Росія.

  • Водночас президент зазначив, що наразі немає переговорів між Україною та Росією. За словами українського лідера, Кремль не виявляє зацікавленості у мирному процесі.

  • Окрім того, Зеленський сказав, що замість кроків назустріч Росія щодня масовано обстрілює енергетичні об'єкти, чим залишає без світла цілі регіони. Такі дії свідчать про відсутність у Москви реального інтересу до перемовин та завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.