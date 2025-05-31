КНДР розгорнула повітряні кулі біля пошкодженого есмінця: CNN розпитав, навіщо вони там

Новітній ракетний есмінець КНДР перекинувся на бік під час урочистого спуску на воду. Супутникові фото показують, що Північна Корея розмістила вздовж пошкодженого корабля таємничі об'єкти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Для чого КНДР використовує повітряні кулі

Нові супутникові знімки показують, що Північна Корея розгорнула щось схоже на повітряні кулі вздовж свого пошкодженого 5000-тонного військового корабля, який досі лежить на боку після невдалого спуску минулого тижня.

Об'єкти, схожі на повітряні кулі, біля корабля КНДР / фото Maxar Technologies

Наразі призначення цих об'єктів незрозуміле. Експерти припускають, що таким чином КНДР намагається повернути корабель у вертикальне положення або ж приховати есмінець від сторонніх очей.

Аналітики також не виключають, що КНДР використовує повітряні кулі для того, щоб якнайшвидше відремонтувати есмінець.

Схоже на те, що повітряні кулі були встановлені не для того, щоб підняти корабель на поверхню, а для того, щоб запобігти подальшому затопленню,

– зауважив член Національної асамблеї Південної Кореї та військовий аналітик Ю Йонг Вон.

Відставний капітан Військово-морських сил США Карл Шустер зазначив, що якщо ці об'єкти справді є повітряними кулями, то вони можуть мати одне з двох призначень: або для запобігання розвідці за допомогою дронів, або для зменшення навантаження на частину корабля, що досі залишилася пришвартованою до пірса.

Експерти кажуть, якщо КНДР й надалі використовуватиме повітряні кулі для підйому або утримання есмінця, то це загрожує його подальшим руйнуванням.

"Цілком ймовірно, що корабель і так перебуває під досить великим навантаженням, і підйом зверху може посилити це навантаження", – вказують там. Зазвичай діють так: забезпечують кораблю максимальну плавучість, а тоді підіймають його знизу/

Зауважимо, що новітній військовий корабель мав стати "тріумфом амбітних зусиль Північної Кореї" з модернізації військово-морського флоту. Натомість 21 травня через несправність пускового механізму його корма передчасно занурилася у воду, що розтрощило частину корпусу залишило носову частину корабля на стапелі.