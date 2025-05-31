Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Для чего КНДР использует воздушные шары

Новые спутниковые снимки показывают, что Северная Корея развернула нечто похожее на воздушные шары вдоль своего поврежденного 5000-тонного военного корабля, который до сих пор лежит на боку после неудачного спуска на прошлой неделе.

Объекты, похожие на воздушные шары, возле корабля КНДР / фото Maxar Technologies

Сейчас назначение этих объектов непонятно. Эксперты предполагают, что таким образом КНДР пытается вернуть корабль в вертикальное положение или же скрыть эсминец от посторонних глаз.

Аналитики также не исключают, что КНДР использует воздушные шары для того, чтобы как можно быстрее отремонтировать эсминец.

Похоже на то, что воздушные шары были установлены не для того, чтобы поднять корабль на поверхность, а для того, чтобы предотвратить дальнейшее затопление,

– отметил член Национальной ассамблеи Южной Кореи и военный аналитик Ю Йонг Вон.

Отставной капитан Военно-морских сил США Карл Шустер отметил, что если эти объекты действительно являются воздушными шарами, то они могут иметь одно из двух назначений: либо для предотвращения разведки с помощью дронов, или для уменьшения нагрузки на часть корабля, что до сих пор осталась пришвартованной к пирсу.

Эксперты говорят, если КНДР и в дальнейшем будет использовать воздушные шары для подъема или удержания эсминца, то это грозит его дальнейшим разрушением.

"Вполне вероятно, что корабль и так находится под достаточно большой нагрузкой, и подъем сверху может усилить эту нагрузку", – указывают там. Обычно действуют так: обеспечивают кораблю максимальную плавучесть, а тогда поднимают его снизу/

Заметим, что новейший военный корабль должен был стать "триумфом амбициозных усилий Северной Кореи" по модернизации военно-морского флота. Зато 21 мая из-за неисправности пускового механизма его корма преждевременно погрузилась в воду, что разбило часть корпуса и оставило носовую часть корабля на стапеле.