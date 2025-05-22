Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

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Как произошла авария с военным кораблем в КНДР

В Чхончжинской судостроительной верфи 21 мая состоялась церемония спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн. Мероприятие посетил лично Ким Чен Ын.

Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: в управлении не была обеспечена параллельность движения тележки, вследствие чего спусковая каретка кормы корабля преждевременно сошла с направляющих и столкнулась с препятствием, из-за чего корабль сел на мель. При всем при этом, носовая часть эсминца не сошла со стапеля. В конце концов были повреждены части днища, что нарушило равновесие судна.

Ким Чен Ын, наблюдая весь процесс аварии, заявил, что это "совершенно невозможная, недопустимо серьезная и большая авария и преступление, вызванное просто неосторожностью, безответственность и ненаучным эмпиризмом".

Вину за случившееся диктатор КНДР возложил на Отдел оборонной промышленности Центрального комитета партии, Политехнический университет имени Ким Чака, Центральный институт проектирования судов, Чхонджинскую судостроительную верфь и работников завода. По словам Кима, они "дискредитировали в один миг авторитет и достоинство нашего государства".

Ким Чен Ын также потребовал отремонтировать эсминец до пленума Центрального комитета партии, который запланирован на июнь. Он отметил, что вопрос "напрямую связан с авторитетом КНДР". Саму аварию будут расследовать.