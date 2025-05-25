Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Авария в КНДР с новым военным кораблем во время спуска

Известно, что инцидент произошел в северо-восточном порту Чхонджин на глазах диктатора.

Так, новый военный корабль весом в 5 тысяч тонн потерял равновесие, перевернулся на бок и начал набирать воду. Согласно данным государственных СМИ, авария произошла из-за технической ошибки – корабль потерял баланс во время спуска на воду.

После начала расследования задержали главного инженера судостроительного завода, начальника цеха корпусного строительства и заместителя руководителя по административным вопросам. Северокорейский лидер назвал этот инцидент "преступным деянием" и пообещал наказать виновных.

Это не просто авария. Это вопиющая халатность, которая подорвала достоинство и самоуважение нашего государства,

– заявил лидер КНДР.

Ким Чен Ын приказал восстановить корабль до встречи правящей партии в июне.