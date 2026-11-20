Естонія ухвалила рішення зупинити перетин автомобільного кордону з Росією. Обмеження запроваджують через ворожі дії Москви, зокрема атаки на оборонні підприємства країни.

Про це 20 листопада повідомив уряд Естонії.

Чому Естонія вирішила закрити кордон із Росією?

Згідно з рішенням, перетин автомобільного кордону з Росією припинять з 1 грудня 2026 року.

Рішення стосується всіх п'яти автомобільних пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе.

В уряді пояснили, що обмеження стали відповіддю на тривалу ворожу діяльність Росії проти Естонії та інших європейських держав.

Зокрема, протягом 2026 року в Естонії двічі атакували підприємства оборонної промисловості. За оцінкою естонської Поліції безпеки, замовниками обох нападів були російські спецслужби.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що подальші ворожі дії Москви матимуть наслідки.

Ворожі дії Росії мають наслідки. Ми раніше заявляли, що в разі продовження атак зробимо наступні кроки для захисту нашої безпеки. Тепер ми це робимо. Естонія діє спокійно, виважено, але рішуче. Ми не дозволимо Росії використовувати нашу відкритість проти нас самих,

– заявив він.

За словами представників уряду, закриття автомобільного кордону ускладнить російським спецслужбам вербування людей та здійснення впливу. Крім того, це має допомогти запобігти обходу санкцій та іншій незаконній транскордонній діяльності.

Як працюватиме кордон після 1 грудня?

Обмеження поширюватимуться на пересування людей і транспортних засобів через автомобільні пункти пропуску.

Водночас залізничні вантажні перевезення зможуть продовжуватися відповідно до чинних обмежень та під суворим митним контролем.

Найбільше рішення вплине на мешканців Нарви, Сетомаа та інших прикордонних районів, які мають родичів, роботу чи нерухомість у Росії.

Громадянам Естонії, які перебувають у Росії, рекомендують завчасно спланувати повернення додому. Після закриття автомобільних пунктів пропуску доведеться користуватися іншими відкритими маршрутами, які можуть бути довшими та дорожчими.

В уряді також зазначили, що економічні наслідки рішення будуть незначними, адже залежність Естонії від російського ринку суттєво скоротилася.

Через шість місяців влада оцінить необхідність подальшого збереження або зміни обмежень.

Що передувало закриттю кордону?

Раніше 24 Канал повідомляв, що 14 листопада на естонському оборонному підприємстві Threod Systems, яке виробляє безпілотники, зафіксували спробу диверсії. Естонська влада звинуватила в ній Росію.

Україна підтримала рішення Естонії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що напади на європейські оборонні підприємства мають отримувати рішучу відповідь.