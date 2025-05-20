Бельгія може передати Україні обіцяні F-16 раніше встановленого терміну

Міністр оборони Бельгії заявив, що літаки F-16 спробують передати навіть раніше встановленого терміну. За його словами, Бельгія в "коаліції охочих" буде діяти активно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони в Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

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Що відомо про обіцяні F-16 для України

Франкен зауважив, що Бельгія буде "активною", коли йдеться про "коаліцію охочих".

Щодо літаків F-16, ми будемо і залишимося в цій коаліції. І ми спробуємо поставити літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну,

– заявив він.

Мовиться про 2 F-16, які Україна отримає від Бельгії протягом 2025 року. Прем’єр-міністр Барт Де Вевер зазначав, що Бельгія обіцяла стати найбільшим постачальником вищезгаданого типу винищувачів для України.

"На рівні начальників генеральних штабів є робоча група, і вони працюють під керівництвом Великої Британії та Франції. Вони розробляють план і дуже тісно співпрацюють. Ми майже досягли мети. Тому я вважаю, що ситуація розвивається в правильному напрямку", – пояснив міністр оборони стан справ.

До слова, Бельгія готова відправити війська в Україну у складі "коаліції охочих". Це стане можливим одразу після припинення вогню.