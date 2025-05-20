Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны в Брюсселе, передает корреспондент Укринформа.

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Что известно об обещанных F-16 для Украины

Франкен отметил, что Бельгия будет "активной", когда речь идет о "коалиции желающих".

Относительно самолетов F-16, мы будем и останемся в этой коалиции. И мы попробуем поставить самолеты F-16 даже раньше установленного срока,

– заявил он.

Речь идет о 2 F-16, которые Украина получит от Бельгии в течение 2025 года. Премьер-министр Барт Де Вевер отмечал, что Бельгия обещала стать крупнейшим поставщиком вышеупомянутого типа истребителей для Украины.

"На уровне начальников генеральных штабов есть рабочая группа, и они работают под руководством Великобритании и Франции. Они разрабатывают план и очень тесно сотрудничают. Мы почти достигли цели. Поэтому я считаю, что ситуация развивается в правильном направлении", – объяснил министр обороны состояние дел.

К слову, Бельгия готова отправить войска в Украину в составе "коалиции желающих". Это станет возможным сразу после прекращения огня.