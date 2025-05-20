О новом пакете помощи объявил министр обороны Гвидо Крозетто на COPASIR, отметив постоянную поддержку Италии Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на итальянское издание Formiche.

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Италия объявила об очередном пакете военной помощи Украине

Италия предоставит Украине систему ПВО/ПРО SAMP/T, а также 400 гусеничных машин M113. Пакет включает также дополнительные боеприпасы.

Эта система станет третьей (по крайней мере подтверждено) на вооружении Украины и второй, которую предоставила именно Италия. Первую батарею SAMP/T совместно предоставили Франция и Италия в начале 2023 года, в июне 2023 года она уже была развернута в Украине.

Итальянская версия SAMP/T устанавливается на грузовики Iveco M320 или ACTL HD8. Она имеет конфигурацию батареи из четырех самоходных пусковых установок, мобильного радиолокационного блока и командного центра.

Ожидается, что третья система прибудет в Украину осенью этого года.

Справка: Ракеты Aster 30 Block 1, которыми оснащена система, могут перехватывать аэродинамические цели на расстоянии до 120 километров и на высоте 25 километров. Они также способны поражать тактические баллистические ракеты с дальностью полета до 600 километров на расстояниях до 30 километров.

Кроме военной техники, Италия будет поддерживать спутниковое наблюдение, чтобы помочь отслеживать перемещение российских войск, работая в координации с аэрокосмической сетью НАТО.