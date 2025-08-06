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Геополітика Європа Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України
6 серпня, 13:46
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Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 у відповідь на атаку Росії по півдню України, зафіксувавши повітряні цілі поблизу кордону.
  • Винищувачі не виявили порушень повітряного простору, але залишалися в небі до стабілізації ситуації; Міністерство оборони Румунії засудило дії Росії та продовжує моніторинг кордону.

У відповідь на атаку Росії по півдню України Румунія підняла в повітря винищувачі F-16. Радарні системи зафіксували повітряні цілі поблизу кордону, тож мешканців Тулчі попередили про небезпеку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони Румунії.У ніч проти 6 серпня російські окупанти атакували південь Одещини, зокрема район Ізмаїла, що поблизу кордону з Румунією. 

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Румунія відповіла на атаку Росії бойовими літаками

У відповідь румунські сили підняли в повітря винищувачі F-16, щоб контролювати повітряний простір. Зазначається, що близько 01:10 мешканців півночі повіту Тулча сповістили через систему RO-Alert про можливу повітряну загрозу. Зафіксовані повітряні цілі перебували у повітряному просторі України, але дуже близько до румунського кордону.

Для спостереження були підняті два румунські бойові літаки F-16. Вони не виявили порушення повітряного простору, однак залишалися в небі до стабілізації ситуації.

Наразі Міністерство оборони Румунії продовжує моніторинг та проводить додаткові перевірки в прикордонному районі. Дані оперативно передаються союзникам по НАТО у режимі реального часу.

У міністерстві рішуче засудили агресивні та невиправдані дії Росії, які порушують міжнародне право і створюють загрозу безпеці в регіоні.

Часті питання

Які дії вчинили румунські сили у відповідь на російську атаку?

Румунські сили підняли в повітря винищувачі F-16, щоб контролювати повітряний простір і слідкувати за можливими загрозами. Винищувачі залишалися в небі до стабілізації ситуації.

Як Румунія проінформувала своїх громадян про загрозу?

Близько 01:10 мешканців півночі повіту Тулча сповістили через систему RO-Alert про можливу повітряну загрозу.

Яка була реакція Міністерства оборони Румунії на дії Росії?

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило агресивні та невиправдані дії Росії, які порушують міжнародне право і створюють загрозу безпеці в регіоні.