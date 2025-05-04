Європа планує зменшити військову залежність від США та розробити заміну F-35, – ЗМІ

Європа хоче зменшити військову залежність від США. Зокрема, європейські країни планують працювати над розробленням власного винищувача шостого покоління, який міг би замінити американські F-35.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Newsweek.

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Чому Європа думає замінити F-35

Багато європейських членів НАТО та північний сусід США, Канада, з жахом спостерігали за зовнішньополітичною позицією, яку зайняли високопосадовці Трампа, та потепління у відносинах країни з Кремлем.

На тлі цього Канада переглянула свої плани щодо закупівлі 88 винищувачів п'ятого покоління F-35. Також уряд Португалії, що йде у відставку, заявив у березні, що Лісабон повинен враховувати нове "геополітичне середовище" та ретельно зважити рекомендацію щодо закупівлі F-35, вартість яких становить приблизно 100 мільйонів доларів США за кожну одиницю.

Крім того, з'явилися чутки, що американські винищувачі п'ятого покоління F-35, які замовили собі країни Європи на заміну F-16, мають "аварійний вимикач", щоб Вашингтон міг їх контролювати. Це також мало вплив на рішення європейський держав щодо купівлі винищувачів.

Літак F-35 виробництва Lockheed Martin – єдиний винищувач п'ятого покоління, доступний західним військовим із майже 20 країн.

Експерти визнають, що США дійсно можуть мати вплив на експлуатацію F-35. Зокрема, перестати оновлювати їхнє програмне забезпечення або ж закрити доступ до розвідувальних даних.

Тому у європейських країн є плани побудувати кілька різних винищувачів шостого покоління, які можуть поступово надходити на озброєння з середини 2030-х років.

За словами центральноєвропейського чиновника, який займається оборонним плануванням, зараз для європейських членів НАТО існує "більший стимул" брати участь у програмах шостого покоління, що очолюють саме європейські країни. Однак Європа наразі не планує відмовлятися від вже замовлених F-35.

Журналісти зазначають, що спільна британська, італійська та японська програма з розроблення винищувачів шостого покоління, відома як Глобальна програма бойових повітряних сил (GCAP), була створена для того, щоб країна-оператор могла самостійно ухвалювати військові рішення без будь-якого зовнішнього втручання.

Франція, Німеччина та Іспанія працюють над власним проєктом FCAS, хоча наразі очікується, що виробництво реактивного літака шостого покоління у цих трьох державах буде заплановано через 10 років після GCAP.

Проєкти шостого покоління передбачають розроблення пілотованих винищувачів, які буде ще важче виявити, а також які стануть більш автоматизовані й оснащені більш досконалою авіонікою та озброєнням.

З усім тим, Європа хоче поступово зменшувати залежність від США у військовому плані. Наразі для континенту протиповітряна оборона – пріоритет номер один на наступні два десятиліття, заявив центральноєвропейський чиновник. Зараз в Європі уважно розглядаються німецькі Iris-T як альтернативу Patriot.

Водночас повністю відмовлятися від імпорту американської зброї Європа не збирається.