Ексрадник Трампа планував "повалення" Папи Франциска: що виплило з нових "файлів Епштейна"

Колишній радник експрезидента США Дональда Трампа Стів Беннон у 2019 році листувався з Джеффрі Епштейном. Вони оббговорювали ідею "повалення" Папи Римського Франциска.

Про це свідчать матеріали з оприлюднених "файлів Епштейна", повідомляє CNN.

Про що листувалися Беннон і Епштейн?

У переписці Беннон різко висловлювався про понтифіка, якого вважав політичним опонентом і звинувачував у симпатіях до "глобалістських еліт". В одному з повідомлень у червні 2019 року він писав: "Ми повалимо Франциска. Клінтони, Сі, Франциск, ЄС – ну ж бо, брате".

Також у листуванні йшлося про книгу французького журналіста Фредеріка Мартеля In the Closet of the Vatican ("У шафі Ватикану"), де автор стверджує, що значна частина духовенства Ватикану є гомосексуальною. Беннон навіть зустрічався з Мартелем і зацікавився можливістю екранізації книги. З повідомлень випливає, що він розглядав варіант залучення Епштейна як виконавчого продюсера потенційного фільму.

Сам Мартель розповів журналістам, що відмовив Беннону, пояснивши: права на екранізацію вже належать його видавцям, які уклали контракт з іншою компанією. На його думку, Беннон прагнув використати книгу як інструмент у власній кампанії проти тодішнього Папи.

Біограф Франциска Остін Айвері припустив, що Беннон міг вважати книгу способом підірвати авторитет понтифіка, однак, за його словами, він суттєво прорахувався як щодо змісту видання, так і щодо самого Папи.

Хто такий Стів Беннон?

Стів Беннон здобув широку популярність у політичному середовищі після приєднання до передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році, де виконував роль стратега та ідеолога. Після перемоги Трампа він став його радником і навіть входив до складу Ради національної безпеки. Втім, уже в серпні 2017 року Беннона звільнили – за офіційною версією, через ідеологічні розбіжності.

Зокрема, він критично висловлювався щодо зустрічі Дональда Трампа-молодшого з представниками Росії влітку 2016 року, назвавши її "зрадницькою" та "непатріотичною", хоча сам факт і обставини цієї зустрічі остаточно так і не були підтверджені на офіційному рівні.

