Про це свідчать документи Міністерства юстиції США, опубліковані упродовж останніх тижнів, передає Reuters.

Що пов'язує чиновника з команди Трампа з Епштейном?

Лист-запрошення на вечірку до Епштейна надійшов 1 лютого 2026 року. Відправниками були доктор Мехмет Оз та його дружина Ліза. У темі повідомлення було зазначено: "Святкування Дня святого Валентина Мехметом та Лізою Оз" із посиланням на електронне запрошення.

Цікаво, що лист було надіслано майже через 10 років після того, як проти Епштейна вперше публічно висунули обвинувачення у сексуальних злочинах.

Згідно з оприлюдненими даними, ім'я Мехмета Оза також фігурує і в інших файлах Епштейна. Зокрема у матеріалах є електронний лист, адресований Епштейну 1 січня 2016 року. Тема листа "Доктор Оз", текст – повністю зацензурований.

Довідково. Файли Епштейна – це документи, пов'язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який причетний до насилля над молодими дівчатами та торгівлі людьми. Він помер у 2019 році у в'язниці, але розслідування справи досі триває.

Зв'язки Оза та Епштейна відстежувались і раніше. У 2014 році засновник некомерційного Preventive Medicine Research Institute Дін Орніш запрошував Епштейна на захід, де одним зі спікерів був той самий Оз. Втім, згідно з наявними даними, секс-злочинець тоді подію не відвідав.

У 2012 році ім'я доктора Оза фігурує у списку гостей "оновлений список "так" на завтрашній вечір". Лист із переліком імен надіслала невідома жінка й назвала повідомлення "Неділя, 9 грудня, "Знедолені"".

Відомо, що Дональд Трамп призначив нині 65-річного Мехмета Оза на посаду адміністратора Центрів з надання послуг у межах програм Medicare і Medicaid США. Раніше Оз здобув широку популярність як кардіоторакальний хірург і телеведучий, понад десять років ведучи програму "The Dr. Oz Show", де давав медичні поради глядачам.

Наразі Оза не звинувачують у протизаконних діях у межах розслідування справи Епштейна. Міністерство охорони здоров'я та соцслужб США ситуацію не коментує.

Які відомі особистості "засвітились" у файлах Епштейна?