З сайту Мін'юсту США зникли частина "файлів Епштейна", серед них – фото з Трампом

Із сайту Міністерства юстиції США зникло щонайменше 16 файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, менш ніж за добу після їх оприлюднення. Серед них – фотографія з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Куди зникло фото з Трампом?

Зниклі матеріали містили, зокрема, зображення з оголеними жінками, а також фото, на якому видно серію світлин, розкладених на комоді та в шухлядах. На одному з таких знімків був і кадр Трампа разом з Епштейном, Меланією Трамп та багаторічною соратницею Епштейна Гіслейн Максвелл.

Влада не надала жодних пояснень щодо причин зникнення файлів і не повідомила про це громадськість.

Натомість у Міністерстві юстиції заявили, що "фотографії та інші матеріали будуть продовжуватися та редагуватися відповідно до законодавства з великою обережністю, оскільки ми отримаємо додаткову інформацію".

Відсутність пояснень спричинила в мережі хвилю спекуляцій щодо того, що саме було вилучено і чому про це не повідомили публічно. Це лише посилило багаторічний інтерес і підозри навколо постаті Епштейна та впливових осіб, які його оточували.

Демократи з Комітету Палати представників з нагляду також звернули увагу на відсутнє фото з Трампом.

Що ще приховують? Американська громадськість має право на прозорість,

– написали вони.

Варто зазначити, що в опублікованих файлах не було деяких найбільш очікуваних матеріалів, зокрема інтерв'ю ФБР із жертвами та внутрішніх службових записок Мін'юсту щодо рішень про висунення обвинувачень.

Що знайшли в нових файлах Епштейна?