З сайту Мін'юсту США зникли частина "файлів Епштейна", серед них – фото з Трампом
- З сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, включно з фото з Трампом.
- Влада не пояснила зникнення файлів, що викликало спекуляції в мережі та привернуло увагу демократів з Комітету Палати представників з нагляду.
Із сайту Міністерства юстиції США зникло щонайменше 16 файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, менш ніж за добу після їх оприлюднення. Серед них – фотографія з президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Куди зникло фото з Трампом?
Зниклі матеріали містили, зокрема, зображення з оголеними жінками, а також фото, на якому видно серію світлин, розкладених на комоді та в шухлядах. На одному з таких знімків був і кадр Трампа разом з Епштейном, Меланією Трамп та багаторічною соратницею Епштейна Гіслейн Максвелл.
Влада не надала жодних пояснень щодо причин зникнення файлів і не повідомила про це громадськість.
Натомість у Міністерстві юстиції заявили, що "фотографії та інші матеріали будуть продовжуватися та редагуватися відповідно до законодавства з великою обережністю, оскільки ми отримаємо додаткову інформацію".
Відсутність пояснень спричинила в мережі хвилю спекуляцій щодо того, що саме було вилучено і чому про це не повідомили публічно. Це лише посилило багаторічний інтерес і підозри навколо постаті Епштейна та впливових осіб, які його оточували.
Демократи з Комітету Палати представників з нагляду також звернули увагу на відсутнє фото з Трампом.
Що ще приховують? Американська громадськість має право на прозорість,
– написали вони.
Варто зазначити, що в опублікованих файлах не було деяких найбільш очікуваних матеріалів, зокрема інтерв'ю ФБР із жертвами та внутрішніх службових записок Мін'юсту щодо рішень про висунення обвинувачень.
Що знайшли в нових файлах Епштейна?
Міністерство юстиції США 19 грудня розпочало оприлюднення великого масиву документів, пов'язаних із фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Публікація відбулася напередодні дедлайну, встановленого федеральним законом, що зобов'язує владу розкрити матеріали.
Загальний обсяг матеріалів може сягати кількох сотень тисяч сторінок. Йдеться про документи, які раніше були недоступні для громадськості, зокрема свідчення великого журі присяжних, матеріали внутрішніх розслідувань, угоди про імунітет, запечатані судові врегулювання та внутрішнє листування правоохоронців.
Серед оприлюднених матеріалів - фото картини з колишнім президентом США Біллом Клінтоном у жіночій сукні та на підборах, а також знімки Майкла Джексона, Дональда Трампа і самого Епштейна з його колекції.