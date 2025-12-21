С сайта Минюста США исчезли часть "файлов Эпштейна", среди них – фото с Трампом

С сайта Министерства юстиции США исчезло по меньшей мере 16 файлов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, менее чем за сутки после их обнародования. Среди них – фотография с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Куда исчезло фото с Трампом?

Исчезнувшие материалы содержали, в частности, изображения с обнаженными женщинами, а также фото, на котором видно серию фотографий, разложенных на комоде и в ящиках. На одном из таких снимков был и кадр Трампа вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и многолетней соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

Власти не предоставили никаких объяснений относительно причин исчезновения файлов и не сообщили об этом общественности.

Зато в Министерстве юстиции заявили, что "фотографии и другие материалы будут продолжаться и редактироваться в соответствии с законодательством с большой осторожностью, поскольку мы получим дополнительную информацию".

Отсутствие объяснений вызвало в сети волну спекуляций относительно того, что именно было изъято и почему об этом не сообщили публично. Это лишь усилило многолетний интерес и подозрения вокруг фигуры Эпштейна и влиятельных лиц, которые его окружали.

Демократы из Комитета Палаты представителей по надзору также обратили внимание на отсутствующее фото с Трампом.

Что еще скрывают? Американская общественность имеет право на прозрачность,

– написали они.

Стоит отметить, что в опубликованных файлах не было некоторых наиболее ожидаемых материалов, в частности интервью ФБР с жертвами и внутренних служебных записок Минюста относительно решений о выдвижении обвинений.

Что нашли в новых файлах Эпштейна?