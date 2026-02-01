На тлі скандалу з новими файлами Епштейна: чи можливий імпічмент Трампа
- У США знову обговорюють справу Епштейна. Нещодавно там оприлюднили нові файли.
- Політолог Володимир Фесенко пояснив, як ця ситуація вплине на Дональда Трампа.
У США оприлюднили нові документи щодо справи Епштейна. "Крісло" під Трампом поки що не хитається, але ситуація може змінитися.
Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що зараз почалася друга хвиля обговорень щодо справи Епштейна. Виклики для Трампа зростають, але поки рано говорити за імпічмент.
В якому випадку можливий імпічмент для Трампа?
Відомо, що Трамп неодноразово згадується у файлах Епштейна. Але про реальну загрозу імпічменту можна говорити лише в тому випадку, якщо республіканці втратять більшість у Конгресі. Вибори відбудуться вже в листопаді 2026 року.
Дехто з республіканців вже не зовсім підтримує Трампа через справу Епштейна. Але тут ще працює партійний інтерес. Трамп розуміє, наскільки для нього важливі вибори до Конгресу. Палата представників повністю оновлюється, а Сенат – на третину,
– зазначив Фесенко.
Не варто відкидати і те, яким буде фізичний та психічний стан Трампа. Це може бути той "чорний лебідь", який повністю змінить ситуацію.
Трамп і справа Епштейна: коротко
- Наприкінці січня мін'юст США оприлюднив нові документи щодо справи Епштейна. За даними ЗМІ, Дональд Трамп фігурує там понад 3000 разів.
- У документах знайшли свідчення щодо звинувачення Трампа у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Це переповідала третя особа. Також там є дані про вечірки з неповнолітніми дівчатами в маєтку Трампа Мар-а-Лаго.
- Американського фінансиста Джеффрі Епштейна підозрюють у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми. Він помер у в'язниці у 2019 році, але розслідування триває. В документах щодо його справи фігурують багато впливових людей. Так, бізнесмен Білл Гейтс нібито заразився венеричним захворюванням після зустрічі з російськими дівчатами. Представники Гейтса назвали цю інформацію "абсурдною та неправдивою".