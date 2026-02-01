На фоне скандала с новыми файлами Эпштейна: возможен ли импичмент Трампа

В США обнародовали новые документы по делу Эпштейна. "Кресло" под Трампом пока не шатается, но ситуация может измениться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что сейчас началась вторая волна обсуждений по делу Эпштейна. Вызовы для Трампа растут, но пока рано говорить об импичменте.

В каком случае возможен импичмент для Трампа?

Известно, что Трамп неоднократно упоминается в файлах Эпштейна. Но о реальной угрозе импичмента можно говорить только в том случае, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе. Выборы состоятся уже в ноябре 2026 года.

Некоторые из республиканцев уже не совсем поддерживает Трампа из-за дела Эпштейна. Но здесь еще работает партийный интерес. Трамп понимает, насколько для него важны выборы в Конгресс. Палата представителей полностью обновляется, а Сенат – на треть,

– отметил Фесенко.

Не стоит отбрасывать и то, каким будет физическое и психическое состояние Трампа. Это может быть тот "черный лебедь", который полностью изменит ситуацию.

Трамп и дело Эпштейна: кратко