Причетних до справи Епштейна не каратимуть: Мін'юст США пояснив чому

Нещодавно Мін'юст США оприлюднив нові файли у справі скандального фінансиста Джеффрі Епштейна. Водночас у відомстві заявили, що в матеріалах все ще недостатньо доказів для висунення додаткових звинувачень проти можливих співучасників.

Про це повідомляє Politico.

Чому Мін'юст не притягнув до відповідальності причетних до справи Епштейна?

У неділю, 1 лютого, заступник генерального прокурора США Тодд Бланш зазначив, що після перегляду матеріалів справи Джеффрі Епштейна Міністерство юстиції дійшло висновку, що в них немає нічого, що дозволило б відомству притягнути когось до відповідальності.

Є багато листування, багато електронних листів, багато фотографій – є багато жахливих фотографій, які, судячи з усього, були зроблені паном Епштейном або людьми з його оточення, але це не дає нам підстав для притягнення когось до відповідальності,

– сказав Бланш.

Втім, за його словами, після оприлюднення цих файлів "весь світ" може переглянути їх "і перевірити, чи ми помилилися".

Водночас демократична партія США звинувачує адміністрацію Трампа в затягуванні оприлюднення файлів. На думку опозиції, Білий дім намагається захистити президента, особливо після того, як фотографії Трампа були серед документів, які на короткий час були видалені з вебсайту Мін'юсту. Однак представники адміністрації заперечили ці звинувачення та пояснили затримку необхідністю забезпечити належне редагування конфіденційної інформації, що стосується жертв і тих, хто вижив.

Раніше, 30 січня, Бланш заявив, що члени Конгресу можуть домовитися з Міністерством юстиції про перегляд нередагованих файлів.

Довідково. Файли Епштейна – це документи, пов'язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який причетний до насилля над молодими дівчатами та торгівлі людьми. Він помер у 2019 році у в'язниці, але розслідування справи досі триває.



Згідно з матеріалами справи, Трамп мав тісні зв'язки з Епштейном та навіть називав його другом.



У нових оприлюднених документах є свідчення про звинувачення Трампа у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Згідно з іншими показами, він був присутній під час вбивства новонародженої дитини. Ще одна із заявниць запевняла, що "брала участь в оргіях" на ранчо Трампа в Каліфорнії. Після цього деякі дівчата були вбиті та поховані просто на території гольф-клубу.

Що передувало?

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, Мін'юст США оприлюднив понад 3 мільйони сторінок матеріалів, пов'язаних зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинуватили у низці сексуальних злочинів. Світ побачив 2000 відео та 180 000 зображень, зокрема у файлах містились листування Епштейна на різні теми з деякими відомими громадськими діячами як у США, так і за кордоном, включаючи Стіва Беннона, Ілона Маска та Говарда Лутніка. Крім того, вони містили звинувачення проти президента Дональда Трампа, хоча жодне з них не було підтверджено.

Щодо причетності Дональда Трампа до цієї скандальної справи, Бланш відмовився відповідати, мовляв, багато анонімних звинувачень на адресу чинного президента "дуже швидко" були визнані неправдивими.

Трамп особисто прокоментував звинувачення громадськості. Він заявив про якісь "виправдання" його невинності, посилаючись на "важливих людей". Водночас лідер США пригрозив судом письменнику та журналісту Майклу Вольфу, який нібито змовився з Джеффрі Епштейном, щоб завдати шкоди Трампу.