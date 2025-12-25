Трамп змушував до інтиму 13-річну та бачив як вбивають її маля: викрились нові файли Епштейна

Мін'юст США опублікував нові файли у справі скандального американського фінансиста Джеффрі Епштейна. У них мовиться про ймовірну сексуальну експлуатацію неповнолітніх Дональдом Трампом, принцом Ендрю та іншими політиками.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на опубліковані файли Епштейна, дані з видань The Guardian, Time, People i BBC.

Дивіться також З'явились нові файли у справі Епштейна з численними згадками про Трампа, – WP

Які нові деталі щодо Трампа викрились у справі?

У нещодавно оприлюднених матеріалах Міністерства юстиції США з'явилися нові факти сексуального насильства щодо жінок, до яких причетні особи з оточення Джеффрі Епштейна. Так, в одному з файлів міститься інформація про те, що президент США Трамп платив 13-річній дівчині гроші, ймовірно, за інтим (оскільки точне формулювання в документах зацензуроване). За словами жертви, експлуатацію організували Епштейн та її рідний дядько.

(Епштейн – 24 Канал) організовував угоду разом із моїм дядьком, у межах якої різні чоловіки, а також кілька жінок і дівчат приходили на різні човни та яхти й платили гроші, щоб змусити мене (цензуровано – 24 Канал) із ними, коли мені було 13 років і я була вагітна,

– стверджувала жінка.

Крім того, вона заявила, її рідний дядько на очах у Трампа вбив її новонароджену дитину та позбувся тіла в озері Мічиган. Жінка зазначила, що нинішній президент США платив їй гроші, аби змусити, ймовірно, до інтиму.

Водночас в оприлюднених файлах містяться згадки водія лімузина, який у 1995 році відвозив Трампа до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Верт. За словами чоловіка, під час поїздки він підслухав розмову Трампа. Зміст почутого був настільки тривожним, що водій ледь не зупинив лімузин і не вдався до радикальних дій. У документі вказується, що під час дзвінка Трамп неодноразово згадував ім'я "Джеффрі" та говорив про "знущання з якоїсь дівчини". Однак водій не зміг точно встановити, з ким велась розмова та про кого мовилось.

Також водій пригадав, що якось поділився історією про дивний телефонний дзвінок Трампа з іншою пасажиркою. За його словами, жінка раптово зблідла від страху та нібито зізналась, що сама стала жертвою Трампа та Епштейна. Чоловік порадив звернутись до правоохоронців, однак жінка боялась помсти впливових людей. Згодом на Різдво 1999 року вона зателефонувала водієві та повідомила, що все ж пішла до поліції. Після цього, за словами водія, жінку знайшли мертвою.

Трамп 8 разів подорожував літаком Епштейна: що відомо?