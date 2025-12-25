Трамп принуждал к интиму 13-летнюю и видел как убивают ее малыша: разоблачились новые файлы Эпштейна

Минюст США опубликовал новые файлы по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. В них говорится о вероятной сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Дональдом Трампом, принцем Эндрю и другими политиками.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на опубликованные файлы Эпштейна, данные из изданий The Guardian, Time, People i BBC.

Смотрите также Появились новые файлы по делу Эпштейна с многочисленными упоминаниями о Трампе, – WP

Какие новые детали относительно Трампа вскрылись в деле?

В недавно обнародованных материалах Министерства юстиции США появились новые факты сексуального насилия в отношении женщин, к которым причастны лица из окружения Джеффри Эпштейна. Так, в одном из файлов содержится информация о том, что президент США Трамп платил 13-летней девушке деньги, вероятно, за интим (поскольку точная формулировка в документах зацензурирована). По словам жертвы, эксплуатацию организовали Эпштейн и ее родной дядя.

(Эпштейн – 24 Канал) организовывал сделку вместе с моим дядей, в рамках которой разные мужчины, а также несколько женщин и девушек приходили на различные лодки и яхты и платили деньги, чтобы заставить меня (цензурировано – 24 Канал) с ними, когда мне было 13 лет и я была беременна,

– утверждала женщина.

Кроме того, она заявила, ее родной дядя на глазах у Трампа убил ее новорожденного ребенка и избавился от тела в озере Мичиган. Женщина отметила, что нынешний президент США платил ей деньги, чтобы заставить, вероятно, к интиму.

В то же время в обнародованных файлах содержатся упоминания водителя лимузина, который в 1995 году отвозил Трампа в международный аэропорт Даллас-Форт-Верт. По словам мужчины, во время поездки он подслушал разговор Трампа. Содержание услышанного было настолько тревожным, что водитель едва не остановил лимузин и не прибегнул к радикальным действиям. В документе указывается, что во время звонка Трамп неоднократно упоминал имя "Джеффри" и говорил об "издевательствах над какой-то девушкой". Однако водитель не смог точно установить, с кем велся разговор и о ком говорилось.

Также водитель вспомнил, что как-то поделился историей о странном телефонном звонке Трампа с другой пассажиркой. По его словам, женщина внезапно побледнела от страха и якобы призналась, что сама стала жертвой Трампа и Эпштейна. Мужчина посоветовал обратиться в милицию, однако женщина боялась мести влиятельных людей. Впоследствии на Рождество 1999 года она позвонила водителю и сообщила, что все же пошла в полицию. После этого, по словам водителя, женщину нашли мертвой.

Трамп 8 раз путешествовал самолетом Эпштейна: что известно?