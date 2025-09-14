Фінляндія зводить "стіну з дронів" на східному кордоні, щоб захиститися від Росії
- Фінляндія будує бар'єр на кордоні з Росією, який може функціонувати як система протидії дронам, щоб виявляти та знищувати ворожі безпілотники.
- Будівництво бар'єру майже завершено на половину, а його повне завершення очікується наступного року; він буде металевим з колючим дротом, висотою 3,5 метра і протягнеться на 200 км.
На кордоні Фінляндії з Росією споруджують бар’єр, який може бути використаний для будівництва так званої "стіни дронів". Мета полягає у виявленні та, за необхідності, знищенні ворожих дронів.
Бар'єр на кордоні з Росією майже наполовину завершений. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.
Як Фінляндія хоче захиститися від Росії?
На кордоні Фінляндії з Росією споруджують бар’єр, який може виконувати функції протидронової системи, повідомив генерал Ярі Толппанен із штабу Фінської прикордонної охорони.
Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів". Він підходить для встановлення всіляких датчиків,
– сказав він радіо Yle.
Основна мета – виявляти та, за потреби, знищувати ворожі безпілотники. Генерал уточнив, що будівництво вже завершено майже на половину, встановлено системи моніторингу та зв’язку, а повне завершення очікується наступного року.
Бар’єр буде металевим заввишки 3,5 метра з колючим дротом на вершині та протягнеться приблизно на 200 кілометрів, переважно поблизу прикордонних постів і найбільш активних маршрутів. Загальна довжина фінсько-російського кордону перевищує 1300 кілометрів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня у виступі в Європарламенті в Страсбурзі наголосила, що Росія вчинила "бездумне та безпрецедентне порушення польського та європейського повітряного простору".
Вона повідомила, що Європейський Союз планує інвестувати в супутникове спостереження та безпілотники. Крім того, фон дер Ляєн запропонувала фінансування заходів спостереження на східному фланзі Європи, включно з розвитком "стіни з дронів".
Що відомо про російські дрони в Польщі?
О 00:43 12 вересня Повітряні сили повідомили про рух російських "Шахедів" у напрямку Польщі з Волині.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країну атакували саме російські дрони.
Туск розповів, що уночі відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами Туска, останній із них був збитий близько 06:45 ранку.