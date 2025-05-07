Друзі Путіна вирушають до Москви на 9 травня: які країни заборонили переліт Фіцо й Вучичу

Літак, на якому президент Сербії Александар Вучич полетів до Москви для участі у святкуванні 9 травня, тимчасово приземлився в Баку. Він не мав дозволу продовжувати політ через "військові дії між Росією та Україною".

Про це в середу, 7 травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blic. Окрім того, з подібними обмеженнями зіткнувся прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

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Які країни заборонили переліт

За даними росіян, на святкування Дня перемоги до Владіміра Путіна завітають 29 іноземних лідерів, зокрема й делегації "на високому рівні". Серед запрошених – Вучич і Фіцо.

До того ж сербський президент у п'ятницю планував провести двосторонню зустріч з російським диктатором.

Латвійська влада пояснила свою заборону "політичною чутливістю мети польоту", а Литва відмовила через "технічну та дипломатичну чутливість", пише Delfi. Щодо словацького прем'єра заходів нібито вжили також у Польщі.

Як відреагували в Росії

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова вже прокоментувала ситуацію, назвавши відмову Литви й Латвії "кричущою", а методи країн ЄС – "нецивілізованими".

Ніхто не має сил зруйнувати стратегічне партнерство Москви з Белградом,

– переконує вона.

Нагадаємо, 7 – 10 травня Путіна також відвідає лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Політики планують обговорити розвиток стратегічного партнерства й підписати низку документів.