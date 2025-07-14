Макрон анонсував історичне збільшення видатків Франції на оборону

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про суттєве збільшення фінансування національної оборони. У 2026 році Збройні сили отримають додаткові 3,5 мільярда євро, а в 2027-му — ще 3 мільярди.

Про це глава держави повідомив у зверненні до військових напередодні національного свята – Дня взяття Бастилії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Скільки коштів Франція виділятиме на оборону?

До чинного Закону про військове програмування буде додано 3,5 мільярда євро у 2026 році та ще 3 мільярди євро наступного року,

– заявив Макрон.

Він наголосив, що ці кошти будуть додані до чинного Закону про військове програмування, що дозволить досягти рівня оборонного бюджету у 64 мільярди євро вже до 2027 року – на три роки раніше запланованого.

"Це вдвічі більше, ніж бюджет Збройних сил у 2017 році. Ці нові, історичні і пропорційні зусилля заслуговують на довіру... Це дійсно те, що нам потрібно", – наголосив президент Франції.

Він додав, що "оборона буде фінансуватися за рахунок більшої активності та більшого виробництва", адже, за словами Макрона, "військова незалежність невіддільна від фінансової незалежності".

Оновлену версію Закону про військове програмування на 2024–2030 роки мають подати на розгляд парламенту Франції восени.