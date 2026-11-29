У Гагаузії 29 листопада обирають башкана у другому турі між Александром Стояногло та Федором Гагаузом. Стояногло здобув 38,44% у першому турі, проте його суперник тепер має підтримку чотирьох інших кандидатів.

За інформацією видання "Європейська правда", Федора Гагауза відкрито підтримує Партія соціалістів, через що його називають кандидатом Москви. Водночас Стояногло, який є колишнім генпрокурором і суперником Маї Санду на президентських виборах, балотується як незалежний претендент. Голоси чотирьох політиків, які вибули після першого туру та закликали голосувати за Гагауза, сукупно становлять понад 30%.

Інтрига перегонів і прогнози

Експерти вказують, що підтримка екссуперників здатна стати суттєвим ресурсом, хоча заклики не гарантують стовідсоткової слухняності виборців. Напруженості кампанії додала дискусія навколо політичної позиції Стояногло.

Йому нашкодили позитивні коментарі, які озвучив спікер парламенту Молдови та лідер керівної партії PAS Ігор Гросу. В автономії провладна партія дуже непопулярна, тому опоненти почали активно використовувати ярлик щодо Стояногло як "прихованого кандидата PAS".

Сам політик будь-який зв'язок із партією влади заперечує та запевняє, що планує вести відкриті переговори з Кишиневом виключно заради інтересів мешканців регіону.

Водночас на платформі прогнозів Polymarket фаворитом вважають саме Александра Стояногло, про що повідомляє Newsmaker. Користувачі оцінюють його шанси на перемогу у 83%, тоді як на успіх його конкурента ставлять лише 17%.

Чому звільнилося крісло башкана?

Посада очільника автономії стала вакантною у серпні після того, як місцеві Народні збори офіційно констатували припинення повноважень Євгенії Гуцул.

Політична діячка отримала вирок у справі про незаконне фінансування забороненої партії "Шор" – суд призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.