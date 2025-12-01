Гарантії безпеки для України від "коаліції рішучих" готові, – Макрон
- Коаліція завершила підготовку гарантій безпеки для України, очікуються обговорення зі США.
- Плануються консультації з Росією для з'ясування готовності Кремля до мирного врегулювання.
Учасники "коаліції рішучих" завершили підготовку щодо гарантій безпеки для України. Тепер очікуються обговорення зі США.
Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Дивіться також Переговори в Маямі завершилися без рішення щодо гарантій безпеки, – WSJ
Що Макрон заявив про гарантії безпеки для України?
Ми завершили роботу над питанням гарантій безпеки, про які я говорив раніше, – вони важливі для безпеки європейців, французів та українців. Найближчими днями відбудуться ключові обговорення між американськими представниками і "коаліцією рішучих", щоб уточнити участь США в цих гарантіях відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня,
– зазначив французький лідер.
За словами французького лідера, паралельно плануються консультації з Росією, щоб американські чиновники отримали ясність щодо готовності Кремля до мирного врегулювання.
Макрон підкреслив, що він не сумнівається у єдності країн Заходу у підтримці України, дотримання міжнародного права, миру і безпеки для Європи.
Зеленський наголосив на важливості міцних гарантій безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон поговорили з українською делегацією в США, з Рустемом Умєровим, а також зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. На онлайн-зустрічі також був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зеленський анонсував й інші контакти та зустрічі.
Зеленський наголосив на необхідності міцних гарантій безпеки для України, щоб уникнути третього вторгнення Росії та зриву домовленостей.