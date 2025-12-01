Гарантії безпеки для України від "коаліції рішучих" готові, – Макрон

Учасники "коаліції рішучих" завершили підготовку щодо гарантій безпеки для України. Тепер очікуються обговорення зі США.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Що Макрон заявив про гарантії безпеки для України?

Ми завершили роботу над питанням гарантій безпеки, про які я говорив раніше, – вони важливі для безпеки європейців, французів та українців. Найближчими днями відбудуться ключові обговорення між американськими представниками і "коаліцією рішучих", щоб уточнити участь США в цих гарантіях відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня,

– зазначив французький лідер.

За словами французького лідера, паралельно плануються консультації з Росією, щоб американські чиновники отримали ясність щодо готовності Кремля до мирного врегулювання.

Макрон підкреслив, що він не сумнівається у єдності країн Заходу у підтримці України, дотримання міжнародного права, миру і безпеки для Європи.

Зеленський наголосив на важливості міцних гарантій безпеки для України