Гарантии безопасности для Украины от "коалиции решительных" готовы, – Макрон
- Коалиция завершила подготовку гарантий безопасности для Украины, ожидаются обсуждения с США.
- Планируются консультации с Россией для выяснения готовности Кремля к мирному урегулированию.
Участники "коалиции решительных" завершили подготовку по гарантиям безопасности для Украины. Теперь ожидаются обсуждения с США.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.
Смотрите также Переговоры в Майами завершились без решения по гарантиям безопасности, – WSJ
Что Макрон заявил о гарантиях безопасности для Украины?
Мы завершили работу над вопросом гарантий безопасности, о которых я говорил ранее, – они важны для безопасности европейцев, французов и украинцев. В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и "коалицией решительных", чтобы уточнить участие США в этих гарантиях в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе,
– отметил французский лидер.
По словам французского лидера, параллельно планируются консультации с Россией, чтобы американские чиновники получили ясность относительно готовности Кремля к мирному урегулированию.
Макрон подчеркнул, что он не сомневается в единстве стран Запада в поддержке Украины, соблюдения международного права, мира и безопасности для Европы.
Зеленский отметил важность прочных гарантий безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон поговорили с украинской делегацией в США, с Рустемом Умеровым, а также со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. На онлайн-встрече также был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Зеленский анонсировал и другие контакты и встречи.
Зеленский подчеркнул необходимость прочных гарантий безопасности для Украины, чтобы избежать третьего вторжения России и срыва договоренностей.