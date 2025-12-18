США і Європа розробили гарантії безпеки для України: Bloomberg розкрив деталі

США і Європа розробили план гарантій безпеки для України. Йдеться нібито про детальні, надійні та серйозні заходи, щоб закріпити будь-яку мирну угоду з Росією.

Деталі для Bloomberg розповіли обізнані з пропозиціями чиновники на умовах анонімності, передає 24 Канал. Ба більше, багаторівневий підхід та американські зобов'язання викликали оптимізм в Києві.

Який мирний план підготували США і Європа?

За даними джерел, першою лінією післявоєнного стримування стане 800-тисячна українська армія, тоді як союзники продовжать її підтримувати, як-от зброєю, аби забезпечити належне оснащення та підготовку.

Далі від фронту розмістять війська коаліції європейських країн, тобто багатонаціональні сили можуть діяти на території України в межах заходів безпеки.

Водночас США надаватимуть розвіддані та здійснюватимуть моніторинг з метою відстеження будь-яких спроб порушити мирну угоду вздовж лінії зіткнення та кордонів, зокрема через можливі операції Росії під чужим прапором.

Зверніть увагу! Наразі незрозуміло, чи погодиться Володимир Путін прийняти передбачені цим планом заходи безпеки. Нагадаємо, диктатор неодноразово відкидав присутність військ країн-членів НАТО в Україні та вимагав суворіших обмежень щодо чисельності ЗСУ.

У разі поновлення бойових дій українські військові виступатимуть першою лінією оборони, а союзники – вживатимуть дипломатичних заходів задля деескалації конфлікту. Якщо спроби будуть невдалими, протягом декількох днів Києву нададуть військову підтримку за допомогою ресурсів США.

Американські чиновники описують ці гарантії безпеки як аналогічні зобов'язанням НАТО щодо взаємної оборони, передбаченим статтею 5. Натомість Володимир Зеленський заявив, що домігся від Вашингтона зобов'язання надати їм правової сили шляхом голосування в Конгресі.

Що відомо про мирні переговори?