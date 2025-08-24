Трамп висловився чітко: в Україні не буде військових США, але буде активна участь, – Венс
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп чітко наголосив на відсутності американських військ в Україні, але США продовжать грати активну роль у забезпеченні безпеки України.
- Венс зазначив, що Росія буде залучена до переговорів про закінчення війни, оскільки без обговорення з нею неможливо надати гарантії безпеки.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп чітко сказав, що військових США в Україні не буде. Втім, США будуть відігравати роль у гарантуванні безпеки України.
Про гарантії не йдеться, поки війна триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що Венс заявив про гарантії безпеки?
Президент Трамп висловився дуже чітко – в Україні не буде американських військ. Але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну,
– заявив Венс.
Щодо залучення Росії у питання гарантій безпеки він відповів, що "є певні розбіжності в поглядах".
"Звісно, росіяни братимуть участь у переговорах про закінчення війни. Тож вони матимуть певну зацікавленість у цьому. Як можна надати будь-які розумні гарантії безпеки, не обговоривши з росіянами, що потрібно для завершення війни?", – додав віцепрезидент США.
Які ще заяви зробив Венс щодо України?
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія розуміє, що не зможе встановити маріонетковий режим в Україні, і вона залишиться незалежною.
Він також висловив сподівання, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за пів року, підкресливши важливість територіальних питань та гарантій безпеки.
Він підкреслив, що Україна зможе сама визначати свої територіальні межі.