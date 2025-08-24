Укр Рус
24 серпня, 22:28
2

Трамп висловився чітко: в Україні не буде військових США, але буде активна участь, – Венс

Сергій Попович
Основні тези
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп чітко наголосив на відсутності американських військ в Україні, але США продовжать грати активну роль у забезпеченні безпеки України.
  • Венс зазначив, що Росія буде залучена до переговорів про закінчення війни, оскільки без обговорення з нею неможливо надати гарантії безпеки.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп чітко сказав, що військових США в Україні не буде. Втім, США будуть відігравати роль у гарантуванні безпеки України.

Про гарантії не йдеться, поки війна триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Що Венс заявив про гарантії безпеки?

Президент Трамп висловився дуже чітко – в Україні не буде американських військ. Але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну, 
– заявив Венс.

Щодо залучення Росії у питання гарантій безпеки він відповів, що "є певні розбіжності в поглядах".

"Звісно, росіяни братимуть участь у переговорах про закінчення війни. Тож вони матимуть певну зацікавленість у цьому. Як можна надати будь-які розумні гарантії безпеки, не обговоривши з росіянами, що потрібно для завершення війни?", – додав віцепрезидент США.

Які ще заяви зробив Венс щодо України?