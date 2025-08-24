Трамп высказался четко: в Украине не будет военных США, но будет активное участие, – Венс
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп четко отметил отсутствие американских войск в Украине, но США продолжат играть активную роль в обеспечении безопасности Украины.
- Вэнс отметил, что Россия будет привлечена к переговорам об окончании войны, поскольку без обсуждения с ней невозможно предоставить гарантии безопасности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп четко сказал, что военных США в Украине не будет. Впрочем, США будут играть роль в обеспечении безопасности Украины.
О гарантиях речь не идет, пока война продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Что Вэнс заявил о гарантиях безопасности?
Президент Трамп высказался очень четко – в Украине не будет американских войск. Но мы продолжим играть активную роль, пытаясь обеспечить украинцам надежные гарантии безопасности, необходимые для прекращения войны с их стороны, а россиянам, соответственно, ощущение, что они могут закончить войну,
– заявил Вэнс.
Относительно привлечения России в вопрос гарантий безопасности он ответил, что "есть определенные разногласия во взглядах".
"Конечно, россияне будут участвовать в переговорах об окончании войны. Поэтому они будут иметь определенную заинтересованность в этом. Как можно предоставить любые разумные гарантии безопасности, не обсудив с россиянами, что нужно для завершения войны?", – добавил вице-президент США.
Какие еще заявления сделал Вэнс относительно Украины?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия понимает, что не сможет установить марионеточный режим в Украине, и она останется независимой.
Он также выразил надежду, что война в Украине завершится не позднее чем через полгода, подчеркнув важность территориальных вопросов и гарантий безопасности.
Он подчеркнул, что Украина сможет сама определять свои территориальные границы.