Наприкінці цього тижня плануються переговори України та США. Київ представлятимуть Андрій Єрмак і Рустем Умєров.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Що відомо про переговори України та США?

Цього тижня українська делегація відвідає США для зустрічі з спецпредставником Віткоффом щодо гарантій безпеки для України.

Як повідомило джерело видання, Київ представлятимуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров.

Порядок денний під час візиту до України потенційно буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі між Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним,

– пише Bloomberg.

Делегація Києва прибуде на тлі інтенсивних дискусій після зустрічі Зеленського з президентом США та європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня. Поки Трамп намагається якнайшвидше досягти угоди, Україна та Європа зосереджуються на визначенні безпекових гарантій.

Які гарантії безпеки пропонують Україні?