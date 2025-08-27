Укр Рус
27 серпня, 17:22
3

Єрмак і Умеров відвідають США для переговорів з Віткоффом, – Bloomberg

Дмитро Усик
Основні тези
  • Андрій Єрмак і Рустем Умеров відвідають США для переговорів з спецпредставником Віткоффом.
  • Порядок денний включає обговорення гарантій безпеки та майбутньої зустрічі між Зеленським і Путіним.
  • Візит делегації відбувається на тлі інтенсивних дискусій після зустрічі Зеленського з президентом США та європейськими лідерами.

Наприкінці цього тижня плануються переговори України та США. Київ представлятимуть Андрій Єрмак і Рустем Умєров.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про переговори України та США?

Цього тижня українська делегація відвідає США для зустрічі з спецпредставником Віткоффом щодо гарантій безпеки для України.

Як повідомило джерело видання, Київ представлятимуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров.

Порядок денний під час візиту до України потенційно буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі між Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним, 
– пише Bloomberg.

Делегація Києва прибуде на тлі інтенсивних дискусій після зустрічі Зеленського з президентом США та європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня. Поки Трамп намагається якнайшвидше досягти угоди, Україна та Європа зосереджуються на визначенні безпекових гарантій.

Які гарантії безпеки пропонують Україні?

  • Як пише FT, останній мирний план для України передбачає створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть миротворці з нейтральних країн, погоджених Києвом і Москвою.

  • Далі кордон охоронятимуть українські війська, озброєні та навчені силами НАТО, а глибше в країні мають бути розміщені європейські сили стримування.

  • США не направлятимуть війська в Україну, а виконуватимуть роль тилової підтримки. Штати можуть надати логістику та наземні радари для забезпечення європейської зони без польотів і повітряного щита.

  • Крім того, можлива й участь американських пілотів у підтримці українських сил у повітрі, як частина безпекових гарантій. Про це також заявляв і сам Дональд Трамп.