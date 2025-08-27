Ермак и Умеров посетят США для переговоров с Виткоффом, – Bloomberg
В конце этой недели планируются переговоры Украины и США. Киев будут представлять Андрей Ермак и Рустем Умеров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что известно о переговорах Украины и США?
На этой неделе украинская делегация посетит США для встречи со спецпредставителем Уиткоффом по гарантиям безопасности для Украины.
Как сообщил источник издания, Киев будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Повестка дня во время визита в Украину потенциально будет сосредоточена на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встречи между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным,
– пишет Bloomberg.
Делегация Киева прибудет на фоне интенсивных дискуссий после встречи Зеленского с президентом США и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. Пока Трамп пытается как можно быстрее достичь соглашения, Украина и Европа сосредотачиваются на определении гарантий безопасности.
Какие гарантии безопасности предлагают Украине?
Как пишет FT, последний мирный план для Украины предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать миротворцы из нейтральных стран, согласованных Киевом и Москвой.
Далее границу будут охранять украинские войска, вооруженные и обученные силами НАТО, а глубже в стране должны быть размещены европейские силы сдерживания.
США не будут направлять войска в Украину, а будут выполнять роль тыловой поддержки. Штаты могут предоставить логистику и наземные радары для обеспечения европейской зоны без полетов и воздушного щита.
Кроме того, возможно и участие американских пилотов в поддержке украинских сил в воздухе, как часть гарантий безопасности. Об этом также заявлял и сам Дональд Трамп.