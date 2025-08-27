Укр Рус
Єрмак і Умеров відвідають США цього тижня для переговорів з Віткоффом, – Bloomberg
27 августа, 17:22
Ермак и Умеров посетят США для переговоров с Виткоффом, – Bloomberg

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Андрей Ермак и Рустем Умеров посетят США для переговоров со спецпредставителем Уиткоффом.
  • Повестка дня включает обсуждение гарантий безопасности и предстоящей встречи между Зеленским и Путиным.
  • Визит делегации происходит на фоне интенсивных дискуссий после встречи Зеленского с президентом США и европейскими лидерами.

В конце этой недели планируются переговоры Украины и США. Киев будут представлять Андрей Ермак и Рустем Умеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о переговорах Украины и США?

На этой неделе украинская делегация посетит США для встречи со спецпредставителем Уиткоффом по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщил источник издания, Киев будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Повестка дня во время визита в Украину потенциально будет сосредоточена на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встречи между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, 
– пишет Bloomberg.

Делегация Киева прибудет на фоне интенсивных дискуссий после встречи Зеленского с президентом США и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. Пока Трамп пытается как можно быстрее достичь соглашения, Украина и Европа сосредотачиваются на определении гарантий безопасности.

Какие гарантии безопасности предлагают Украине?

  • Как пишет FT, последний мирный план для Украины предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать миротворцы из нейтральных стран, согласованных Киевом и Москвой.

  • Далее границу будут охранять украинские войска, вооруженные и обученные силами НАТО, а глубже в стране должны быть размещены европейские силы сдерживания.

  • США не будут направлять войска в Украину, а будут выполнять роль тыловой поддержки. Штаты могут предоставить логистику и наземные радары для обеспечения европейской зоны без полетов и воздушного щита.

  • Кроме того, возможно и участие американских пилотов в поддержке украинских сил в воздухе, как часть гарантий безопасности. Об этом также заявлял и сам Дональд Трамп.