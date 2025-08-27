В конце этой недели планируются переговоры Украины и США. Киев будут представлять Андрей Ермак и Рустем Умеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о переговорах Украины и США?

На этой неделе украинская делегация посетит США для встречи со спецпредставителем Уиткоффом по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщил источник издания, Киев будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Повестка дня во время визита в Украину потенциально будет сосредоточена на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встречи между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным,

– пишет Bloomberg.

Делегация Киева прибудет на фоне интенсивных дискуссий после встречи Зеленского с президентом США и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. Пока Трамп пытается как можно быстрее достичь соглашения, Украина и Европа сосредотачиваются на определении гарантий безопасности.

Какие гарантии безопасности предлагают Украине?