Потужна бомба США може знищити ядерні об'єкти Ірану, що заховані під землею, – WSJ
- У США є бомба GBU-57, яка може знищити укріплені підземні об'єкти ядерної програми Ірану.
- Журналісти зазначають, що ця американська бомба, яка "руйнує бункери", може підірвати ядерні амбіції Ірану.
Сполучені Штати мають бомбу, яка може знищити іранські ядерні об'єкти, які заховані глибоко під землею. Ідеться про бомбу GBU-57.
Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
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Потужна американська бомба
Ця бомба, яка ніколи раніше не використовувалася у війні, має назву GBU-57, але її також називають Massive Ordnance Penetrator. Журналісти назвали її 13-тонним велетнем, укладеним в сталевий сплав високої щільності. Важка бомба розрахована на проходження 60 метрів гірської породи перед вибухом.
Військові аналітики вважають, ця бомба може дістатися до таких цілей, як завод зі збагачення урану в Фордо, який Іран поховав під горою.
"Це те, для чого вона створена", – зазначив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.
Відповідно до його слів, до появи бункерних руйнівників військові вважали, що зможуть використовувати ядерну зброю для прориву через гори, але це вважалося неприйнятним з політичних причин. Потім Штати витратили близько 400 мільйонів доларів на розробку і вдосконалення альтернативного озброєння. Він зазначив, що зараз у США є близько 20 подібних вибухових пристроїв.
Крім цього, у виданні також навели слова колишнього заступника помічника помічника глави міноборони США з питань Близького Сходу Міка Малроя, який сказав, що якщо США візьмуть участь у бойових діях і атакують заводи у Фордо і Натанзі, то для їхнього знищення може знадобитися близько 12 бункерних бомб.