Потужна бомба США може знищити ядерні об'єкти Ірану, що заховані під землею, – WSJ

Сполучені Штати мають бомбу, яка може знищити іранські ядерні об'єкти, які заховані глибоко під землею. Ідеться про бомбу GBU-57.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Потужна американська бомба

Ця бомба, яка ніколи раніше не використовувалася у війні, має назву GBU-57, але її також називають Massive Ordnance Penetrator. Журналісти назвали її 13-тонним велетнем, укладеним в сталевий сплав високої щільності. Важка бомба розрахована на проходження 60 метрів гірської породи перед вибухом.

Військові аналітики вважають, ця бомба може дістатися до таких цілей, як завод зі збагачення урану в Фордо, який Іран поховав під горою.

"Це те, для чого вона створена", – зазначив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Відповідно до його слів, до появи бункерних руйнівників військові вважали, що зможуть використовувати ядерну зброю для прориву через гори, але це вважалося неприйнятним з політичних причин. Потім Штати витратили близько 400 мільйонів доларів на розробку і вдосконалення альтернативного озброєння. Він зазначив, що зараз у США є близько 20 подібних вибухових пристроїв.

Крім цього, у виданні також навели слова колишнього заступника помічника помічника глави міноборони США з питань Близького Сходу Міка Малроя, який сказав, що якщо США візьмуть участь у бойових діях і атакують заводи у Фордо і Натанзі, то для їхнього знищення може знадобитися близько 12 бункерних бомб.