Голова Пентагону Піт Гегсет звернувся до генералів у Квантіко. Він закликав їх готуватися до війни заради миру.

У своїй промові він розкритикував пацифізм. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Еріка Догерті у соцмережі X.

Що Гегсет сказав генералам?

Голова Пентагону Піт Гегсет виголосив промову перед найвищими генералами США, де закликав "готувати до війни", але "не тому що ми хочемо воювати, а тому що ми хочемо миру".

Єдині люди, які заслуговують на мир, це ті, хто готовий вести війну, щоб захистити його. Ось чому пацифізм такий наївний і небезпечний... або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або будете підкорятися чомусь або комусь,

– сказав Гегсет.

Промову він почав з того, що США мають "найсильнішу, найсмертоноснішу та найпідготовленішу армію на планеті", а тому на них ніхто не здатний напасти.

