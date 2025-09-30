Глава Пентагона Пит Гегсет обратился к генералам в Квантико. Он призвал их готовиться к войне ради мира.

В своей речи он раскритиковал пацифизм, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Эрика Догерти в соцсети X.

Что Хэгсет сказал генералам?

Глава Пентагона Пит Гегсет произнес речь перед высшими генералами США, где призвал "готовить к войне", но "не потому что мы хотим воевать, а потому что мы хотим мира".

Единственные люди, которые заслуживают мира, это те, кто готов вести войну, чтобы защитить его. Вот почему пацифизм такой наивный и опасный... либо вы защищаете свой народ и суверенитет, или будете подчиняться чему-то или кому-то,

– сказал Хегсет.

Речь он начал с того, что США имеют "самую сильную, самую смертоносную и самую подготовленную армию на планете", а потому на них никто не способен напасть.

